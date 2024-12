Zabezpieczy lakier przed zarysowaniem i promieniami UV na 2 lata. Dostaniesz go w popularnym markecie

Rewelacyjny środek do ochrony lakieru dostaniesz teraz w super cenie w Biedronce. Ochroni on twój samochód przed zarysowaniami, promieniami UV, a nawet drobnymi zabrudzeniami. Działa nawet przez 2 lata, a nakłada się go bardzo szybko. Podobne oferty znajdziesz w Media Expert i na Autokosmetyk. Cena w Biedronce jest naprawdę konkurencyjna.

REKLAMA

Powłokę ceramiczną w małej butelce znajdziesz teraz w Biedronce w naprawdę niskiej cenie

Jeśli jeszcze nie zabezpieczyłeś swojego lakieru na zimowe miesiące, to idealny czas, aby to zrobić. Środek przeznaczony do tego zabiegu znajdziesz w Biedronce w naprawdę niskiej i konkurencyjnej cenie. Kupisz go za mniej niż 50 zł, a ochronisz lakier przed zarysowaniami, promieniami UV i zanieczyszczeniami nawet na 2 lata.

powłoka ceramiczna screen z biedronka

W Media Expert dostaniesz podobny środek w formie spray. W lekko wyższej cenie

Ta powłoka ceramiczna w formie sprayu to emulsja, która trwale chroni nowy lub lekko zmatowiały lakier. Formuła zawiera specjalne związki krzemu, które tworzą na lakierze cienką, odporną na warunki atmosferyczne i zmywanie barierę ochronną, która przedłuży żywotność lakieru i sprawi, że będzie wyglądał elegancko przez cały czas. Tak jak poprzedni środek ochroni auto przed zarysowaniami czy innymi czynnikami.

powłoka ceramiczna screen z media expert

Powłoka ceramiczna SAPPHIRE Ceramic Spray Coat 750 ml Auto Graph jest dostępna na stronie autokosmetyk.pl

Ceramic Spray, nie tylko zabezpieczy lakier, ale także przywróci mu dawny blask i nada mu efektu samochodu, który dopiero co wyjechał z myjni samochodowej. Do tego idealnie się rozprowadza i może być używamy również do czyszczenia lakieru z drobnych zabrudzeń. Warto mieć go w aucie podczas każdej jazdy.