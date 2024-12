Ponad 40 mln praw jazdy do wymiany. Ci, którzy nie zdążą narażają się na mandat

Unia Europejska narzuca krajom wiele przepisów, które należy bezwzględnie przestrzegać. Tym razem to kierowcy muszą mieć się na baczności. W związku z zabezpieczeniami antykradzieżowymi i unifikacjami dokumentów swoje prawo jazdy musi wymienić ponad 40 milionów Niemców. Dotyczy to nawet tych, którzy posiadają prawo jazdy wydane bezterminowo. Polscy kierowcy nie mają z czego się cieszyć, nas również to czeka.

Miliony kierowców będzie musiało zgłosić się po nowe prawo jazdy

Nie mamy tu na myśli praw jazdy, których termin ważności upłynął lub zbliża się wielkimi krokami. Szacuje się, że w Niemczech prawo jazdy musi wymienić 43 miliony kierowców, którzy otrzymali je przed 18 stycznia 2013 roku.

Mowa o 15 milionach papierowych książeczek wydanych do 31 grudnia 1998 r. i 28 milionów plastikowych praw jazdy wydanych między 1 stycznia 1999 a 18 stycznia 2013.

- informuje serwis Interia Moto.

Sama wymiana prawa jazdy nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi testami i egzaminami, nie potrzeba również żadnego dokumentu o stanie zdrowia. Jedyne co należy zrobić to uiścić opłatę w wysokości 25 euro i posiadać zdjęcie o wymaganych wymiarach. Aby uniknąć kolejek i usprawnić cały proces, wymiany podzielono na tury. W kolejnej, między 19 stycznia 2025 a 19 stycznia 2026 wymianie podlegać będą plastikowe dokumenty wydane w latach 1999-2001. Cały proces ma się zakończyć do 19 stycznia 2033 r.

Polska należy do Unii Europejskiej, a więc zmiany nie ominą polskich kierowców

Polskich kierowców zmiany nie ominą. Obowiązkowa wymiana bezterminowych praw jazdy odbędzie się już za kilka lat. Zgodnie z wytycznymi ma to nastąpić w latach 2028-2033. Od roku 2028 kierowcy będą musieli zgłosić się po wymianę dokumenty. Nas również nie ominie wyznaczona opłata, jednak tak samo jak w przypadku obywateli niemieckich, nie będę wymagane żadne badania lekarskie ani egzaminy.