Kosztuje majątek, a jest prawdziwym hitem. Polacy pokochali to auto w 2024 roku

Toyota Land Cruiser to prawdziwa legenda. Nie tylko w gamie japońskiej marki, ale i światowej motoryzacji. Terenówka ma już 70 lat. W tym roku doczekała się kolejnej generacji. Ta za sprawą kwadratowego nadwozia odwołuje się do korzeni. Proste linie łączy jednak z zaawansowaną technologią.

Platforma ramowa i 4x4. Nowy Land Cruiser w formie

Podstawą nowego Land Cruisera stała się platforma ramowa GA-F o wysokiej sztywności i wytrzymałości. Sercem układu napędowego jest natomiast 2,8-litrowy, 4-cylindrowy, doładowany diesel o mocy 205 koni mechanicznych. Współpracuje on z automatyczną skrzynią biegów Direct Shift o ośmiu przełożeniach i przekazuje moc na cztery koła. Dodatkowo 4x4 otrzymało elektroniczne wsparcie. To przyjmuje formę układów Multi-Terrain Select i Multi-Terrain Monitor. Nowy Land Cruiser jest prawdziwym siłaczem. Może uciągnąć przyczepę o masie do 3,5 tony.

Salony w Polsce sprzedawały 4 Land Cruisery dziennie!

Niestety Land Cruiser nie należy do aut tanich. Kierowcy, którzy zdecydują się na jeden z egzemplarzy pod koniec roku, powinni przygotować co najmniej 374 tys. zł. W przyszłym roku cennik wystartuje od kwoty na poziomie 400 tys. zł. Czy wysoka suma odstrasza kierowców? Nie z tych rzeczy. Jak informuje Toyota, w tym roku klienci złożyli już 1051 zamówienia na ten model. To oznacza, że luksusowa terenówka między początkiem lutego a początkiem grudnia znajdowała średnio nawet 4 nabywców każdego dnia.

1051 sztuk w zaledwie 10 miesięcy to świetny wynik. Szczególnie że w całym 2023 r. salony opuściło zaledwie 462 sztuki Land Cruiserów poprzedniej generacji. Nowy model może się zatem pochwalić przeszło dwukrotnie większym zainteresowaniem.

Klienci w Polsce pokochali najbogatszą wersję Land Cruisera

43 proc. zamówionych do tej pory Land Cruiserów to auta w najwyższej wersji wyposażenia Executive. Standardem w tym aucie są m.in. 20-calowe felgi aluminiowe, wyświetlacz projekcyjny na przedniej szybie (HUD), system rozłączania przedniego stabilizatora (SDM), podgrzewane i wentylowane skrajne siedzenia na tylnej kanapie oraz 14-głośnikowy system Premium Audio JBL. W przypadku 40-proc. aut klienci zdecydowali się na wariant Invincible. Te dwa warianty cieszyły się największą popularnością. Dlatego na ich sprzedaży Toyota skupi się w przyszłym roku w Polsce.

Toyota w charakterze sukcesu traktuje także fakt, że bardzo szybko udało się jej wyprzedać w Polsce limitowanego Land Cruisera First Edition. Model, charakteryzujący się okrągłymi światłami przednimi, kosztował blisko 450 tys. zł. Na rynek polski trafiło jedynie 120 sztuk.