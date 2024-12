Garaż Baszara al-Asada pełen skarbów. Jest nawet "Rambo-Lambo"

Syryjscy rebelianci przekazali w niedzielę 8 grudnia obywatelom, że reżim Baszara al-Asada został obalony. Do internetu trafia coraz więcej filmów i zdjęć przedstawiających rezydencje dyktatora ograbiane przez ludność. Cywile i rebelianci eksplorujący porzucone zabudowania pokazali, co znaleźli nie tylko w luksusowych przestrzeniach mieszkalnych, ale także w wielkopowierzchniowym garażu zlokalizowanym na terenie pałacu syryjskiego prezydenta, który według medialnych doniesień uciekł do Rosji.

Dziesiątki luksusowych samochodów

Na opublikowanych w sieci nagraniach zrealizowanych w prywatnym garażu Baszara al-Asada, można dostrzec wiele luksusowych aut, a także kampery, quady i motocykle. Autentyczność materiałów potwierdza amerykańska telewizyjna informacyjna CNN. Flota zawiera pojazdy terenowe potrafiące odnaleźć się w trudnych warunkach drogowych (m.in. Toyota FJ Cruiser, Land Rover Defender), komfortowe i wszechstronne SUV-y (Cadillac Escalade, Range Rover, różne Lexusy) czy eleganckie limuzyny (Rolls-Royce Ghost, Aston Martine Rapide, Mercedesy Klasy S, BMW serii 7, Audi A8) oraz ekstrawaganckie auta sportowe (Audi R8, Bentley Continental GT, Ferrari F430, Lamborghini Diablo, Mercedes SLS).

Motoryzacyjne perły w garażu Baszara al-Asada

Najbardziej wyróżniającymi się samochodami są takie perły, jak Ferrari F50, Lamborghini LM002 czy Mercedes-Benz 600 (W100). W czym tkwi wyjątkowość tych maszyn, które potrafią kosztować krocie i cieszą się uznaniem kolekcjonerów?

Ferrari F50 jest jubileuszowym supersamochodem opracowanym na 50-lecie istnienia włoskiej marki. Model ten przenosił rozwiązania z Formuły 1 do samochodu drogowego. W latach 1995-1997 zbudowanych zostało 349 sztuk, a każdą napędzał silnik benzynowy V12 o pojemności 4,7 litra wytwarzający moc 520 KM. Nadwozie typu targa oznacza możliwość zdjęcia panelu dachowego. Miłośnicy marki z Maranello za świetnie utrzymane egzemplarze potrafią płacić po kilka milionów dolarów.

Lamborghini LM002 ten legendarny samochód, który jest protoplastą dzisiejszych sportowych SUV-ów. Model ten powstawał na przełomie lat 80. i 90. XX wieku i nie bez powodu zyskał przydomek "Rambo-Lambo". Posiadaczem takiego wozu był m.in. aktor Sylvester Stallone, wcielający się w rolę Johna Rambo w serii amerykańskich filmów opowiadających o losach weterana wojny w Wietnamie. Pod muskularną karoserią pojazdu ulokowany został silnik V12 o pojemności 5,2 l, który generował moc 455 KM i pochodził wprost ze sportowego Lamborghini Countach. Połączenie mocarnej jednostki napędowej z terenowym podwoziem kilka dekad temu było czymś bardzo wyjątkowym. Włosi zbudowali 301 takich aut.

Mercedes-Benz 600 (kod fabryczny W100) jest reprezentacyjną limuzyną wprowadzoną do produkcji w 1964 roku i budowaną przez blisko 20 lat. W tym czasie był to najwyższy model w gamie niemieckiej marki premium, napędzany 250-konnym silnikiem 6.3 l V8. Samochód występował w wersjach: standardowej Limousine, przedłużonej Pullman oraz Landaulet z częściowo otwieranym dachem. W garażu al-Asada można dostrzec wersję w standardowej długości nadwozia. Mercedesy W100 niegdyś często były wybierane przez różne rządy na oficjalne środki transportu najważniejszych przedstawicieli państwowych. Upodobali je sobie m.in. dyktatorzy, a jednym z nich był Baszar al-Asad.