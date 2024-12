Wprowadź tę zmianę przy foteliku samochodowym dziecka. W razie wypadku może ocalić życie

W świetle polskiego prawa każde dziecko, którego wzrost nie przekracza 150 cm, powinno jeździć w foteliku. Amerykańscy eksperci polecają również zastosowanie dodatkowego środka bezpieczeństwa. Co prawda nie chroni on bezpośrednio życia, ale może mieć istotny wpływ na akcję ratunkową, jeśli dojdzie do wypadku.

Wprowadź tę zmianę przy foteliku dziecka

Za przewożenie dziecka w samochodzie bez fotelika grozi mandat w wysokości 300 zł oraz 15 punktów karnych. Zatem lepiej nie ryzykować, zwłaszcza że w grę wchodzi również bezpieczeństwo. Tymczasem w Stanach Zjednoczonych zalecane jest dodanie do fotelika specjalnej karty informacyjnej. Coś takiego zdecydowanie przyda się również w Polsce i innych krajach.

Taka karta jest bardzo pomocna w przypadku wypadku drogowego. Zdarza się sytuacja, gdy rodzic lub opiekun nie są w stanie udzielić ratownikom medycznym niezbędnych informacji. Wtedy z pomocą przychodzi żółta plakietka, rzucająca się w oczy, przy foteliku. Powinna zawierać najważniejsze dane dotyczące dziecka: jego imię, datę urodzenia i adres zamieszkania. To wbrew pozorom znacząco ułatwia pracę personelowi medycznemu.

Co jeszcze umieścić na żółtej karcie? To potrafi ocalić życie

Poza podstawowymi danymi, na takiej żółtej karcie przy foteliku można dodać znacznie więcej informacji. Jest miejsce na wymienienie alergii oraz przewlekłych chorób dziecka. Warto zamieścić tam także dane kontaktowe do innego członka rodziny lub lekarza rodzinnego.

Taki komplet danych dosłownie jest w stanie uratować życie dziecka. Amerykańskie służby, rozmawiające z The Sun, podkreśliły, że nawet znajomość imienia malucha jest bardzo pomocna. Dzięki temu lekarze są w stanie uspokoić małego pacjenta, wzbudzić jego zaufanie, a co za tym idzie, pomóc mu w sytuacji zagrożenia życia, gdy w pobliżu nie ma rodzica.

Biorąc pod uwagę obecną liczbę wypadków na drogach, niezwykle ważne jest promowanie bezpieczeństwa dzieci w pojazdach. Fotelik na tylnym siedzeniu, pasy oraz karta informacyjna są wręcz niezbędne podczas jazdy autem. To też niezwykle ważne teraz, w okresie świątecznym, gdy wiele osób podróżuje całymi rodzinami. Pamiętajmy, że ostrożności nigdy za wiele.