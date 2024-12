Groźne zjawisko na rynku aut używanych. To polska specjalność

Import samochodów używanych powrócił do hossy. Po "chudych" latach pandemicznych ponownie pojawiły się wzrosty. Przykład? Jak informuje SAMAR, między styczniem a końcem listopada do naszego kraju importowanych zostało nieco ponad 896 tys. aut z drugiej ręki o DMC do 3,5 tony. To stanowi wzrost aż o 20,4 proc.

Średni wiek auta importowanego do Polski w 2024 r. przekracza 12 lat...

Polacy przywieźli do Polski o jedną piątą więcej aut używanych, niż w 2023 r. To jednak dopiero połowa informacji. Bo warto wiedzieć np. o tym, że średni wiek auta z rynku wtórnego, które przekraczało naszą granicę, to aż 12,4 roku. To niestety w dużej mierze "sprawka" modeli napędzanych silnikami benzynowymi. Te miały średnio aż 13 lat. Zdecydowanie młodsze były statystyczne diesle. Mowa o modelach w wieku niespełna 12 lat.

Import starych samochodów to o tyle niepokojące zjawisko, że pojazdy takie korzystają z przestarzałej bazy technologicznej. Są mniej bezpieczne i mniej ekologiczne. A dosłownie zalewają nasz rynek.

Szansę na spore obniżenie średniej wieku otrzymały pojazdy elektryczne. Używany elektryk importowany w 2024 r. do Polski miał średnio nieco ponad 5 lat. Był zatem przeszło dwukrotnie młodszy od modeli spalinowych. Niestety ten wynik nie miał zbyt dużej szansy odbicia się na danych ogólnych. Bo udział aut zasilanych prądem w ogólnym imporcie wynosi zaledwie 0,6 proc. Do benzyniaków należy aż 58,4 proc., a diesli 40,8 proc.

Niemcy dominują w imporcie. Niepokoją jednak rosnące dane importu z USA

Polacy nadal najchętniej importują samochody z Niemiec. To z tego kraju przyjechało między styczniem a listopadem 2024 r. blisko 467 tys. aut. To więcej, niż połowa wyniku całkowitego. W zestawieniu kierunków importowych widać jednak też nowy trend. Bo na czwartej pozycji, zaraz za Francją i Belgią, uplasowały się Stany Zjednoczone. Z USA przypłynęło w tym roku nieco ponad 62 tys. pojazdów. Wynik ten stanowi wzrost o rekordowe 49,2 proc. Żaden z pozostałych rynków nie może się pochwalić tak wysokim skokiem danych o imporcie.

Czemu Polacy tak chętnie kupują auta za oceanem? Bo te mają naprawdę atrakcyjne ceny. Często różnią się one nawet o 30 do 40 proc. w stosunku do rynku krajowego. Z tą sytuacją wiąże się jednak pewne zagrożenie. Bo dla spotęgowania zysku, przedsiębiorcy na ogół importują auta poważnie uszkodzone. W tym punkcie rodzi się zatem ważne pytanie. Czy ich naprawa w kraju okaże się na tyle jakościowa, aby nie tworzyły zagrożenia dla bezpieczeństwa? To pokażą przyszłe statystyki.

Top 10 krajów, z których Polacy importują używane auta w 2024 r.

Niemcy – 466 966 szt. (+19,3%) Francja – 92 561 szt. (+7,4%) Belgia – 65 067 szt. (+23,7%) Stany Zjednoczone – 62 404 szt. (+49,2%) Holandia – 44 432 szt. (+11,4%) Włochy – 29 530 szt. (+42,4%) Dania – 24 204 szt. (+31,6%) Szwecja – 22 410 szt. (-2,6%) Austria – 21 177 szt. (+14,8%) Szwajcaria – 19 931 szt. (+14,1%)

Jakie samochody kierowcy najchętniej importowali do Polski w 2024 r.?

Być może Polacy zaczynają łaskawszym okiem patrzeć na rynek aut używanych za oceanem. I być może trend ten stanowi nowość. Prawda jest jednak taka, że w pozostałych kwestiach krajowi importerzy pozostają stali w uczuciach. Nadal bowiem w imporcie dominują modele niemieckie, dodatkowo najchętniej segmentu premium. I widać to na liście Top 10 najchętniej kupowanych za granicą pojazdów:

Opel Astra – 22 745 szt. VW Golf – 21 866 szt. Audi A4 – 19 794 szt. BMW serii 3 – 16 575 szt. Ford Focus – 15 355 szt. Audi A3 – 13 540 szt. VW Passat – 12 890 szt. Nissan Qashqai – 12 408 szt. Ford Fiesta – 11 900 szt. Opel Corsa – 11 742 szt.

Jakie marki dominują? Zaskoczeń jest kilka. Ciekawa jest wysoka pozycja aut francuskich i koreańskich. Zaskakiwać może także fakt, że choć Toyota dominuje na rynku pierwotnym w Polsce, znalazła się dopiero na 10. pozycji w kwestii importu. Lista Top 10 w tym przypadku wygląda następująco: