Coraz więcej właścicieli aut Tesli wstydzi się nimi jeździć. Łatwo się domyślić, dlaczego

Samochody Tesli przez lata tworzyły wokoło siebie atmosferę elitarności. Ich właściciele często czuli się nieco lepsi od użytkowników aut innych marek. Lepsi, bo mieli pojazd, który był symbolem rozwoju i dbania o środowisko. Teraz zaczyna się to zmienić. Kierowcy coraz częściej mówią, że wstydzą się jazdy amerykańskim elektrykiem. Powód? Ten jest dość zaskakujący.

Wstydzą się jeździć Teslą. Winny jest mariaż Muska z Trumpem

Jak donosi brytyjski "The Guardian", właściciele samochodów marki Tesla gniewnie zareagowali na ostatnie poczynania Elona Muska. Ostatnie poczynania, czyli mocne wsparcie udzielone Donaldowi Trumpowi podczas wyborów. Taka reakcja dziwić jednak nie powinna. I to z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że Tesle często wybierali liberałowie. Poglądy Trumpa nie bardzo pasują do ich poglądów. Drugi wynika z faktu, że poglądy przyszłego prezydenta USA są też krzywdzące dla właścicieli aut elektrycznych. Do niedawna mówił bowiem, że powinni... zgnić w piekle.

"The Guardian" dotarł do właścicieli Tesli oburzonych zachowaniem Muska. I ich słowa nie brzmią dobrze. Jeden z rozmówców powiedział: "wstydzę się jeździć Teslą po wyborach. Myślę o człowieku, który za tym stoi." Inna rozmówczyni dodaje, że "był czas, że uważała Elona Muska za geniusza, ale to bardzo szybko się zmieniło."

Niechęć do Muska zaważy na sprzedaży Tesli?

Nie brakuje kierowców, którzy uważają, że takie opinie mogą znaleźć odbicie w sprzedaży samochodów marki Tesla. Tylko czy to nie stanowi już przesady? W tym przypadku nie do końca. Bo ten przypadek jest mocno specyficzny. Jak w rozmowie z "The Guardian" podkreśliła Stephanie Valdez Streaty, dyrektor ds. analiz branżowych w Cox Automotive, "Elon to Tesla: jego osobowość zdecydowanie wpływa na postrzeganie marki i polaryzuje". Choć specjalistka nie przesądza, w którą stronę może pójść ta sytuacja. Bo część klientów pewnie jest w stanie zniechęcić do zakupu. Część może jednak zachęcić. Teraz zatem pytanie, która z nich będzie większa.

Klub anty-Tesli ma teraz swoją naklejkę

Niechęć do Tesli zaczyna się przeradzać w ruch. Ruch ludzi, który oznaczają swoje auta specjalnymi naklejkami. Deklarują w nich, że kupili pojazd tej marki, zanim Elon oszalał. Deklarują też przynależność do klubu anty-Tesli. A naklejki można kupić od ich pomysłodawcy, czyli Matta Hillera, pracownika akwarium na Hawajach. Sprzedaje je w sieci od 2023 r. Skąd pomysł? Matt nawet chciał kupić Teslę. Ale wtedy Musk stał się właścicielem Twittera i zmienił tę platformę nie do poznania.

Dziś Hiller nazywa nawet Elona superzłoczyńcą, który dosłownie kupuje sobie drogę do amerykańskiej administracji. I dostrzega to nie tylko on. Bo zbyt na jego naklejki osiągnął zenit po wygranych przez Trumpa wyborach.