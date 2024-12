Rekordowy wzrost ilości stacji ładowania w listopadzie! Co zmieni się w 2025 roku?

W listopadzie mieliśmy w Polsce lawinowy wzrost ilości punktów ładowania. Ilość punktów w ewidencji Urzędu Dozoru Technicznego zwiększyła się o 760. To oznacza, że dziś do dyspozycji kierowców jest ponad 10 200 ładowarek.

W listopadzie w Polsce otwierano 25 punktów ładowania dziennie

Czy przyrost 760 punktów w ciągu miesiąca to dużo? I to jak. Nie chodzi tylko o to, że w Polsce w tym czasie powstawało ponad 25 punktów dziennie. Kluczowy jest jeszcze jeden wskaźnik. "Przeszło 760 nowych punktów ładowania zgłoszonych w ciągu zaledwie jednego miesiąca to niesamowity wynik. Regułą jest wzrost tej liczby o ok. 100-200 miesięcznie" – zauważa Grigoriy Grigoriev, dyrektor generalny Powerdot w Polsce.

Takie zaintensyfikowanie prac nad infrastrukturą dla aut elektrycznych może cieszyć. Nie jest jednak wynikiem wzrostu świadomości. To raczej kwestia zmian w przepisach, które są za pasem. Zarządcy nieruchomości chcą je spełnić na ostatnią chwilę. Dlatego oddanie tak wielu punktów do użytkowania zbiegło się w czasie.

Co się zmienia 1 stycznia 2025 r.?

Nowe przepisy wejdą w życie dokładnie 1 stycznia 2025 r. O czym mówią? Chociażby o tym, że każdy właściciel lub zarządca istniejącego już budynku użyteczności publicznej, przy którym stoi parking mieszczący co najmniej 20 pojazdów, ma obowiązek udostępnienia stacji ładowania elektryków. Przepis zawarty jest w ustawie o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Obowiązek nie dotyczy jedynie zabytków oraz budynków należących do małych i średnich firm (MŚP).

Nowe przepisy obowiązujące od 1 stycznia brzmią mocno restrykcyjne. Restrykcyjne de facto jednak nie są. "Nie ma w nich mowy o żadnych karach za brak stacji, nie jest też wskazana instytucja, która miałaby weryfikować czy stacje ładowania zostały wybudowane. Mimo wszystko regulacje spełniły swoją rolę. Dziś stacje ładowania są dosłownie wszędzie: pod supermarketami, w galeriach handlowych, pod szpitalami, teatrami, domami kultury, uniwersytetami, stadionami, urzędami miast, gmin czy pod starostwami" – ocenia Grigoriy Grigoriev.

Nowe przepisy to jedno. Dofinansowania budowy ładowarek drugie

Tak świetne wyniki w kwestii budowania punktów ładowania mogą być jednak wynikiem nie tylko nowych przepisów. Bo regulacje zbiegły się w czasie z uruchomieniem programu priorytetowego "Wsparcie infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru". Budżet w tym zakresie wynosi w sumie 870 mln zł. Z dofinansowania budowy ładowarki mają możliwość skorzystać przedsiębiorcy, samorządy, rolnicy oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe.