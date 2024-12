Jeździł pod wpływem na własnej posesji. Sąd wydał wyrok, rzecznik wniósł o uniewinnienie

Nie da się ukryć, że polski wymiar sprawiedliwości kuleje. Dobitnie o tym świadczy stale zwiększająca się liczba kierowców, którzy prowadzą auta pod wpływem alkoholu, a po złapaniu przez funkcjonariuszy nic sobie z tego nie robią. Pomimo wymierzonych kar, a nawet pomimo otrzymania zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, wsiadają za kierownicę po raz kolejny i kolejny.

Pijany kierowca ze Zgorzelca został ukarany za jazdę po własnej posesji

10 miesięcy ograniczenia wolności, 10 tysięcy złotych kary pieniężnej oraz dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów - taki wyrok usłyszał kierowca ze Zgorzelca, który jeździł pod wpływem alkoholu na własnej posesji. Mężczyzna już wcześniej dopuszczał się podobnych czynów, obowiązywał go pięcioletni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Dlatego też sąd postanowił ukarać go, wydając wyrok w trybie nakazowym.

Oskarżony nie odwołał się, w jego imieniu zrobił to Rzecznik Praw Obywatelskich

Prawdopodobnie policję wezwali sąsiedzi lub krewni. Pewne jest to, że mężczyzna nie wyjechał samochodem poza obręb swojej posesji, dlatego też w sprawie tej zainterweniował sam Rzecznik Praw Obywatelskich. Zgodnie z przepisami jazda na własnym podwórku nie jest "kierowaniem samochodu w ruchu lądowym". Sam mężczyzna nie wniósł sprzeciwu do wyroku, więc ten się uprawomocnił. Jednakże Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o jego kasację. Argumentuje to między innymi:

Przestępstwo z art. 178a § 1 Kk może być zatem popełnione w szczególności na ogólnodostępnych drogach, w strefach zamieszkania, czy też strefach ruchu. Znamię miejsca nie będzie natomiast spełnione w odniesieniu do czynu popełnionego na gruncie rolnym, czy też podwórku przydomowym.

RPO w swoim piśmie dodaje również:

Skoro obywatelowi przypisano, że prowadził pojazd mechaniczny w miejscu stanowiącym prywatną posesję - takim, do którego z założenia dostęp ma ściśle określony krąg osób - to nie budzi wątpliwości, że czyn nie wyczerpywał wszystkich znamion występku z art. 178a § 1 Kk, a tym samym również z art. 178a § 4 Kk, który stanowi typ kwalifikowany tego przestępstwa.

RPO, Stanisław Trociuk apeluje o uchylenie wyroku Sądu Rejonowego w zaskarżonej części i uniewinnienie oskarżonego.