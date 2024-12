Kosztuje 5 zł, a jest niezbędny w nocnej jeździe. Ten mały gadżet dla aut ułatwi wiele

Lampka usb do samochodu to duże ułatwienie dla kierowców, którzy muszą jeździć po zmroku lub nie mają w aucie wystarczającego oświetlenia. Teraz taki gadżet dostaniesz w Action za mniej niż 5 zł. Przyda się nie tylko w aucie, ale również w domu do laptopa lub telefonu. Podobne znajdziesz też na Allegro i na Temu.

REKLAMA

W Action za jedyne 4,99 zł znajdziesz lampkę usb idealną do samochodu

Taki gadżet ułatwi ci korzystanie z auta szczególnie nocą, a teraz kiedy na dworze robi się szybciej ciemno sprawdzi się doskonale. Lampka, którą możesz podłączyć do adaptera za pomocą usb kosztuje jedynie 4,99 zł w Action. Oświetli wnętrze auta i pomoże ci znaleźć w nim konkretne przedmioty lub przeczytać coś po zmroku lub zapisać. Taka lampka może ci posłużyć również do telefonu oraz laptopa.

lapka usb screen z action

Lampkę usb znajdziesz również na Temu. Kosztuje grosze

Na Temu też kupisz bardzo przydatną lampkę usb, która ułatwi ci korzystanie z samochodu po zmroku. Zdecydowanie warto mieć taki mały gadżet w aucie. Na Temu kupisz taką lampkę za jedyne 5 zł. Możesz ją podłączyć do adaptera lub do telefonu za pomocą przejściówki. Do wyboru masz wiele kolorów.

lampka screen z temu

Na Allegro też kupisz lampkę do samochodu i to w dobrej cenie. Naprawdę się przydaje

Lampkę podobną do modeli wyżej kupisz też na Allegro. Kosztuje niewiele, a naprawdę ułatwi ci korzystanie z auta po ciemku. Możesz dzięki niej oświetlić wnętrze, znaleźć potrzebne przedmioty lub posprzątać. Ta lampka, tak jak dwie poprzednie, jest zasilana przez usb, więc nadaje się też do laptopa, telefonu oraz telewizora.