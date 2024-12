Nowe narzędzie służące do pomiaru prędkości zostało zlokalizowane na bardzo ruchliwej ulicy, jaką są Aleje Jerozolimskie w Warszawie. Kontroli należy się spodziewać w obszarze numeru 239, a dokładniej na wysokości salonu sprzedaży samochodów marki Volvo oraz w pobliżu sklepu wielkopowierzchniowego Leroy Merlin. W miejscu tym obowiązujące ograniczenie prędkości pojazdów wynosi 50 km/h.

Żółta skrzynka na szarym słupie

Urządzenie ma na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Widok niebieskiego znaku D-51, a następnie żółtej skrzynki ma przypominać zmotoryzowanym o konieczności przestrzegania przepisów w zakresie prędkości. Kierowcy niestosujący się do obowiązującego ograniczenia powinni liczyć się z tym, że wykroczenie dostrzeże fotoradar, a to w konsekwencji oznacza karę grzywny dla osoby łamiącej prawo.

Fotoradar TraffiStar SR390

Na Al. Jerozolimskich 239 został ustawiony fotoradar TraffiStar SR390 niemieckiej firmy Jenoptik. To jedno z najnowocześniejszych urządzeń stosowanych na polskich drogach, które potrafi nieprzerwanie pracować w trudnych warunkach pogodowych. Sprzęt gwarantuje wysoką jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń popełnionych przez kierujących pojazdami. Aparatura dokonuje pomiarów prędkości kilku pojazdów na wszystkich pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów niezbędne dane, takie jak prędkość, zajęty pas ruchu, czas i miejsce popełnienia wykroczenia. Wykonane zdjęcia odznaczają się aż min. 98-procentową czytelnością twarzy kierowcy.

Istotną cechą urządzenia jest także jego budowa. Skrzynka nie przypomina typowego fotoradaru. Front jest czarny, przez co nie rzuca się tak mocno w oczy. Niewielka waga wynoszącą 7,5 kg sprawia, że urządzenie to może być montowane w trudniej dostępnych miejscach. Na warszawskich Al. Jerozolimskich fotoradar został przytwierdzony do szarego słupa. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o obecności urządzenia informuje znak D-51.