Rolls-Royce zaprezentował właśnie swoje nowe auto. Model został nazwany Cameo. Pojazd jest jednak nietypowy, bo został wykonany z drewna. A do tego nie okazuje się żadnym pojazdem w sensie drogowym. To miniaturowa rzeźba, którą fan brytyjskiej marki może sobie postawić na półce w salonie lub gabinecie.

Figurka Rollsa powstaje z tych samych materiałów, co auto. Jest ręcznie wykonana

Sylwetki tego auta z otwartym dachem nie trzeba nikomu przedstawiać. To jest więcej niż pewne. Samochodzik wyraźnie odwołuje się do stylistycznego dziedzictwa Rolls-Royce`a. Jak powstaje ten pojazd? To proste. Jego korpus został wykonany z drewna (konkretnie litego dębu) i pokryty fragmentarycznie polerowanym aluminium. To odtwarza tradycyjne dwukolorowe wykończenie Rolls-Royce'a. Wnętrze z kolei składa się z elementów drukowane w 3D i wyłożonych prawdziwą skórą. Co ważne, to są dokładnie te same materiały, którymi wykańcza się pełnowymiarowe samochody Rolls-Royce`a.

Co sądzicie o cenie Rolls-Royce'a z drewna? Dla jednych to drobne, dla innych majątek Fot. Rolls-Royce

Dębowe nadwozie magnetycznie łączy się z aluminiowym podwoziem. A do mini-Rolls posiada także charakterystyczne dla współczesnych modeli, samopoziomujące się krążki umieszczone w centrum kół. Pozwalają one monogramowi "RR" pozostać w pozycji pionowej, gdy koła się obracają. Rolls Cameo ma jednak więcej wspólnego z pełnowymiarowymi modelami. Bo również jest składany ręcznie. Ręcznie przez nowego właściciela. Pojazd jest bowiem dostarczany w elementach i z instrukcją obsługi.

Ile kosztuje drewniany Rolls-Royce Cameo?

Rolls-Royce Cameo jest już dostępny u przedstawicieli marki Rolls-Royce. W sam raz na święta. Może zatem miniatura brytyjskiego synonimu motoryzacyjnego luksusu byłaby dobrym pomysłem na prezent pod choinkę? Być może i tak. Jednak głównie w mocno zamożnych domach. Figurka samochodu kosztuje bowiem 5 tys. euro. To po przeliczeniu daje jakieś 21 400 zł. Mini-Rolls jest wyraźnie tańszy od maxi-Rollsa. Mimo wszystko nadal okazuje się wystarczająco drogi, aby nie znajdował się w zasięgu "kieszeni" większości Polaków.