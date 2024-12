Sieć fotoradarów i odcinkowych pomiarów prędkości obsługiwanych przez Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) jest stale rozbudowywana. Już wkrótce na drogach pojawiać się będą zupełnie nowe urządzenia. Mowa o 70 egzemplarzach modelu TraffiStar SR390 skonstruowanych przez niemieckie przedsiębiorstwo Jenoptik Robot GmbH. Sprzęt zostanie zakupiony ze środków pochodzących z Krajowego Planu Odbudowy.

Nowe "superfotoradary" na polskich drogach. Co potrafi niemiecki sprzęt?

Nowe fotoradary TraffiStar SR390 to niezwykle skuteczna broń w walce z przekraczającymi prędkość kierowcami. Potrafi mierzyć prędkość na aż czterech pasach ruchu jednocześnie, przy czym wykonane przez niego zdjęcia odznaczają się aż min. 98-procentową czytelnością twarzy kierowcy oraz tablic rejestracyjnych. Co ciekawe, pomiar prędkości nie jest jego jedyną funkcją. TraffiStar SR390 może również przyłapywać kierowców ignorujących czerwone światło, naruszających zasady warunkowego przejazdu na zielonej strzałce, łamiących zakazy skrętu i zawracania, a także tych nieustępujących pierwszeństwa pieszym.

Istotną cechą urządzenia jest sama jego budowa — urządzenie nie przypomina dotychczasowo stosowanych fotoradarów. urządzenie za sprawą swojego czarnego frontu nie rzuca się w oczy, a dodatkowo ze względu na niewielką wagę wynoszącą 7,5 kg może być montowane w dosłownie każdym miejscu. Świetnym przykładem jest urządzenie zamontowane na pasie zieleni na warszawskich Al. Jerozolimskich, które przymocowane jest do niepozornego szarego słupa. Oczywiście zgodnie z przepisami obecność fotoradaru zaznaczana jest za pomocą poprzedzającego go znaku D-51. Jeżeli jednak ktoś nie zdoła go odnotować, z pewnością nie zauważy też samego fotoradaru.

Gdzie znajdziemy nowe fotoradary. Oto lista lokalizacji

Gdzie będzie można się natknąć na nowe fotoradary? Dokładna lista znajduje się poniżej. Jak widać, najwięcej urządzeń trafi do woj. wielkopolskiego, gdzie zainstalowanych będzie 11 egzemplarzy. Po drugiej stronie zestawienia znalazło się woj. podlaskie, do którego trafi jedynie jeden "superfotoradar".

Woj. dolnośląskie:

Krępice DK94

Zgorzelec DK30

Świdnica DK35

Łagów DK30

Mazurowice DK94

Gniewomirowice DK94

Mirosławice DK35

Strzelce DK35

Gać DK94

Wojcieszyce DK3

Woj. kujawsko-pomorskie:

Czarnowo DK80

Tywola DK15

Mokre DK55

Woj. lubelskie:

Liśnik Duży DK74

Annopol Dk74

Woj. lubuskie:

Bolemin DK22

Słubice DK31

Nowogród Bobrzański DK27

Woj. łódzkie:

Strzelce DK60

Żurawieniec DK60

Woj. małopolskie:

Olkusz DK94

Bilsko DK75

Ładna DK94

Woj. mazowieckie:

Grabina DK60

Słupno DK62

Sierpc DK10

Goślice DK60

Błonie DK92

Mościbrody DK63

Zegrze DK61

Rębowo DK50

Woj. opolskie:

Grobniki DK38

Sieroniowice DK88

Woj. podkarpackie:

Potok DK28

Głogów Małopolski DK9

Cmolas DK9

Woliczka DK94

Woj. podlaskie:

Drohiczyn DK62

Woj. pomorskie:

Chrząstowo DK22

Węgorzynko DK21

Zajączkowo Tczewskie DK91

Jaromierz DK22

Woj. śląskie:

Tarnowskie Góry DK11 (skrzyżowanie z Radzionkowską)

Racibórz DK45

Woj. świętokrzyskie

Sandomierz 77/79 (ul. Zawichojska)

Osiek DK79

Woj. warmińsko-mazurskie:

Narty DK58

Szczytno DK57 (Gizewiusza)

Szczytno DK53 (Warszawska)

Minty DK57

Bartoszyce DK51 (Bohaterów Warszawy 96)

Iława DK16

Dobre Miasto DK51

Woj. wielkopolskie:

Budzyń DK11

Chodzież DK11

Rumianek DK92

Czekuszewo DK92

Kochłowy DK11

Paprotnia DK92

Cytrynowo DK15

Kuklinów DK36

Skulsk DK25

Golina DK15

Krotoszyn DK15

Woj. zachodniopomorskie: