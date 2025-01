Każdy świadomy kierowca wie, że nigdy nie powinien siadać za kierownicą pod wpływem alkoholu ani wsiadać do samochodu z pijanym za kółkiem. To wiąże się bowiem nie tylko z konsekwencjami dla niego, w tym konfiskatą pojazdu i utratą prawa jazdy, lecz także dla osób trzecich, w tym innych uczestników ruchu. Mimo to wciąż słychać o wypadkach z udziałem pijanych kierowców, którzy "na podwójnym gazie" wyjeżdżają na drogi. I choć pasażerowie znajdują się pod specjalną ochroną, ta nie obowiązuje, jeśli to ich zachowanie było główną przyczyną wypadku. Udowodnienie winy pasażerowi, który np. przeszkadzał w prowadzeniu pojazdu, całkowicie zamyka jakiekolwiek roszczenia do odszkodowania za wypadek. Są jednak sytuacje, gdy bezpośredniej winy w teorii nie ma, a jednak ubezpieczyciel obniża odszkodowanie.

Czy pasażer ponosi odpowiedzialność za pijanego kierowcę? Możesz się zdziwić

Pasażer, który wsiada do auta z pijanym kierowcą, musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami. Jeśli ma prawo jazdy i nie znajduje się pod wpływem, ale pozwoli pijanemu usiąść za kierownicą, może skończyć z grzywną sięgającą nawet 5000 zł. Pasażer może zostać też uznany za współwinowajcę zdarzenia, gdy dojdzie do wypadku i to nawet jeśli sam zostanie ranny. W takiej sytuacji ubezpieczyciel może wypłacić tylko część odszkodowania lub odrzucić roszczenia. Zwykle obniżenie wynosi ok. 20-50 proc., a uzależnione jest od stopnia przyczynienia się do powstania szkody. Konsekwencje prawne i wysokość odszkodowania zależą przede wszystkim od tego, czy pasażer, wsiadając do samochodu, miał świadomość, że kierowca jest pijany. Jeśli pasażer nie wiedział, może, choć nie musi, zostać uznanym za poszkodowanego.

- Chociaż nie ma przepisu wprost zakazującego wsiadania do samochodu z nietrzeźwym kierowcą lub wychodzenia na ulicę w stanie nietrzeźwym, to jednak gdy zachowania te wpływają na powstanie i rozmiar szkody w wypadku drogowym, traktowane są jako przyczynienie się do ich zaistnienia - tłumaczy Iwona Kaja, radca prawny Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w rozmowie z autokult.pl. Jeśli dotyczy to wracających z imprezy, na której wszyscy, w tym kierowca, spożywali alkohol, każdy pasażer w domyśle bierze na siebie konsekwencje i współodpowiedzialność za ewentualny wypadek.

Nie tylko pijani kierowcy. Kto płaci za niezapięte pasy pasażera? Tu także możesz mieć problem z odszkodowaniem

Utrudnienia w uzyskaniu odszkodowania z polisy pojawią się także wtedy, gdy pasażer nie będzie miał zapiętych pasów, ale dojdzie do wypadku, w którym ucierpi. Firmy ubezpieczeniowe w takich sytuacjach zakładają, że gdyby przestrzegał on przepisów i miał zapięte pasy, obrażenia mogłyby być mniejsze lub w ogóle mogłoby do nich nie dojść, co jednak ostatecznie ocenia biegły. Mało tego, jeśli pasażer nie będzie miał zapiętych pasów, mandatem zostanie ukarany zarówno on, jak i kierowca. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.