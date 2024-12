Policja wzmaga czujność, mogą być kontrole. Za sam wjazd grozi 2 tys. zł mandatu

Migające zielone światło na sygnalizacji, zbliżający się piesi do przejścia albo ryzyko opuszczenia szlabanu z powodu nadjeżdżającego pociągu - wielu kierowców w takich sytuacjach wciska gaz do dechy, nie chcąc zmarnować swoich cennych minut. Dopuszczają się wykroczeń, a potem dochodzi do tragicznych zdarzeń. Niedawno, głośno w całej Polsce było o kolizji w Nowej Suchej, to właśnie dlatego przejazdy kolejowo-drogowe trafią pod lupę funkcjonariuszy.

Jak poprawnie przejechać przez przejazd kolejowo-drogowy?

Koszalińscy policjanci wystosowali apel do kierowców, przypominając jak należy przejechać przez przejazd kolejowo-drogowy, by zrobić to zgodnie z prawem. Przejeżdżając przez przejazd nasz pojazd musi mieć taką prędkość, by możliwe było jak najszybsze zahamowanie w razie zauważenia zagrożenia - tym bardziej jeśli mamy do czynienia z ograniczoną widocznością. Jeśli przejeżdżamy przez przejazd, który ma więcej niż jedną linię kolejową, naszym obowiązkiem jest odczekać chwilę, a nie bezpośrednio wjeżdżać na niego zaraz po przejechaniu pociągu. Musimy się upewnić, że nie nadjeżdża żaden inny pociąg.

Czego nie można robić na przejeździe kolejowym?

Objeżdżać opuszczonych zapór i szlabanów, a także wjeżdżać lub wchodzić na przejazd, jeśli opuszczanie zapory zostało rozpoczęte lub nie zostało zakończone.





Wjeżdżać na przejazd, jeżeli po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca do kontynuowania jazdy.





Wyprzedzać jakiegokolwiek innego pojazdu na przejeździe i bezpośrednio przed nim.





Omijać pojazdu oczekującego na otwarcie ruchu przez przejazd, jeżeli wymaga to wjechania na część jezdni przeznaczoną dla przeciwnego kierunku ruchu.

Zasady obowiązujące przejazd kolejowy nie są martwe, a funkcjonariusze ściśle je egzekwują. Teraz mogą to robić znacznie częściej biorąc pod uwagę coraz więcej wypadków i wykroczeń w tych miejscach. Najczęściej zauważyć można przejeżdżające pojazdy, gdy światło nadal miga na czerwono, a szlaban nie został jeszcze do końca podniesiony - za to grozi 2 tysiące złotych mandatu (4 tysiące złotych w przypadku recydywy) oraz 15 punktów karnych.