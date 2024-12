Możesz bezpłatnie sprawdzić swoje auto. Czas do 6 grudnia. Jeden warunek

Jeszcze kilka dni - do 6 grudnia, czas mają ci kierowcy, którzy chcą skorzystać z darmowej kontroli samochodu. Akcja prowadzona jest w autoryzowanych serwisach Mitsubishi, i żeby z niej skorzystać wystarczy spełnić zaledwie jeden warunek.

Zimowa akcja w serwisach Mitsubishi trwa do 6 grudnia

Zima to najtrudniejsza pora roku dla kierowców. Szybko zmieniające się warunki atmosferyczne wymagają nie tylko odpowiednich umiejętności i reakcji za kierownicą, ale również pewności, że w naszym samochodzie nie ma żadnych usterek. Teraz możemy to sprawdzić. Nie będzie to typowy przegląd, ale zakres tego jest całkiem szeroki. Obejmuje 25 punktów, a dokonuje tego fachowiec. Aby skorzystać z darmowego przeglądu, należy wyrobić się przed 6 grudnia, oraz jak informuje serwis Auto Dziennik:

akcja w salonach marki dotyczy posiadaczy Mitsubishi z europejskiej dystrybucji, które wyjechało z salonu nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 roku. W praktyce, mowa o autach w wieku do 10 lat.

Co konkretnie sprawdzi fachowiec w ramach akcji?

Kontrola obejmuje sprawdzenie najważniejszych podzespołów pojazdu, jak działanie "sprzęgła, pedału hamulca, hamulca postojowego, poprawności przełączania biegów, sygnału dźwiękowego, oświetlenia zewnętrznego i zestawu wskaźników, a także stanu pasków osprzętu i przewodów w komorze silnika, spryskiwaczy reflektorów, przewodów hamulcowych oraz paliwowych, filtra powietrza, układu wydechowego, zużycia klocków hamulcowych i tarcz, działania spryskiwaczy szyb oraz wycieraczek". Oprócz tego kontroli zostaną poddane układ chłodzenia, ważność gaśnicy, a także zestaw naprawczy opon.

To jednak nie wszystko. Oprócz darmowej kontroli, kierowcy mogą skorzystać z 15 proc. rabatu, na wybrane oryginalne części Mitsubishi: akumulatory, tarcze i klocki hamulcowe, filtry pyłkowe, pióra wycieraczek, komplety wycieraczek płaskich, filtry powietrza i świece zapłonowe oraz oryginalne akcesoria, m.in. dywaniki gumowe, kuwety bagażnika, chlapacze, boksy dachowe.