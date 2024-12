Po internecie krąży nowy sposób na zaparowane szyby. Może go wypróbować niemal każdy, i to bez wysiadania z samochodu. Przy obecnej pogodzie takie wskazówki są na wagę złota. Co więcej, ten sposób działa szybciej niż klasyczne włączanie nawiewu i czekanie, aż szyby będą znowu przejrzyste.

Jak usunąć mgłę z szyby. Potrzebujesz trzech przycisków

Większość kierowców przy zaparowanych szybach wciska jeden przycisk — nawiewu na przednią szybę. To jednak zajmuje trochę czasu, a nie każdy ma cierpliwość. Dlatego brytyjski „The Sun" przedstawia nową metodę. Otóż na początek należy włączyć klimatyzację i to na pełnych obrotach. W ten sposób usuniesz wilgoć z powietrza w środku auta.

Dopiero wtedy można włączyć ogrzewanie przedniej szyby, oznaczone przyciskiem z falującymi strzałkami. Dzięki temu ciepłe powietrze jest bezpośrednio nakierowane na zaparowaną szybę. Na koniec upewnij się, że funkcja cyrkulacji powietrza została wyłączona. Zazwyczaj symbolizuje ją ikona samochodu ze strzałką krążącą w środku. Wykonując te trzy proste kroki, pozbędziesz się mgły z okien w zaledwie kilka sekund.

Jakie są inne sposoby na zaparowane szyby?

Oczywiście sposobów na walkę z zaparowanymi szybami jest mnóstwo. Zawsze można kupić matę, którą zakrywa się przednią szybę na noc, a rano nie trzeba się przejmować szronem i mgłą. Równie prostym trikiem, ale zajmującym nieco więcej czasu, jest po prostu uchylenie okien w aucie i wpuszczenie świeżego powietrza.

Istnieją także domowe sposoby na mgłę — idealnym przykładem będzie skorzystanie z octu, którym można posmarować szybę, żeby nie parowała. Niektóre internetowe źródła polecają również zostawienie w aucie woreczków z solą lub ryżem. Pochłaniają one wilgoć i mogą zapobiegać nadmiernemu osadzaniu się mgły. Pomocna może okazać się nawet wymiana dywaników materiałowych na gumowe. To także obniża poziom wilgoci, a poza tym jest praktyczne jesienią i zimą, gdy na zewnątrz jest sporo błota i śniegu.