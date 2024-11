Ceny paliw w ostatnim czasie zaliczyły wyraźne podwyżki. Jak wynika z rynkowych notowań przygotowanych przez ekspertów e-petrol.pl, w ciągu tygodnia (20.11 - 27.11) "dziewięćdziesiątka piątka" podrożała o 5 groszy do kwoty 6,09 zł/l. O tyle samo wzrosła również cena oleju napędowego - 6,19 zł/l. Benzyna Pb98 została wyceniona średnio na 6,85 zł/l, co oznacza podwyżkę o 4 gr. Niepokojąco prezentuje się cennik LPG. Autogaz sukcesywnie drożeje, co ma związek ze zbliżającym się embargiem na gaz z Rosji. Aktualnie cena oscyluje już przy 3,20 zł/l. Co czeka nas w przyszłym tygodniu?

Nowe ceny paliw od 2 grudnia. Stabilizacja na rynku

Jak wskazują analitycy pierwszy tydzień grudnia przyniesie stabilizację cen paliw, co jednak nie oznacza, że możemy spodziewać się powrotu spadkowego trendu, który pamiętamy jeszcze z tegorocznych wakacji. Średnia cena benzyny Pb95 będzie mieściła się w przedziale 6,03-6,14 zł za litr, a oleju napędowego - 6,15-6,26 zł/l. Podwyżek cen mogą być pewni kierowcy tankujący LPG. Przewidywana średnia cena autogazu zamknie się w granicach 3,18-3,26 zł/l.

Prognoza cen paliw od 2 do 8 grudnia:

Benzyna Pb98 - od 6,75 do 6,87 zł/l,

Benzyna Pb95 - od 6,03 do 6,14 zł/l,

Olej napędowy - od 6,15 do 6,26 zł/l,

LPG - od 3,18 do 3,26 zł/l.

Nowe ceny paliw od poniedziałku. Dobre wieści z Bliskiego Wschodu

Największy wpływ na notowania ropy na światowych rynkach miało zawieszenie broni między Izraelem a terrorystycznym Hamasem, który sprawuje władzę w Palestynie. "Rozejm, którego warunki zostały wypracowane wspólnie z amerykańską administracją, faktycznie został zawarty i obowiązuje od środy rano. Poprawa sytuacji bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie szybko przełożyła się na spadek premii za ryzyko na rynku naftowym" - stwierdzają analitycy branżowego portalu e-petrol.pl. Aktualnie cena za baryłkę ropy utrzymuje się na poziomie oscylującym przy kwocie 73 dol.