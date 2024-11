Najgorszy koszmar wielu kierowców. Co robić, gdy hamulce przestają działać? Instrukcja

Kierowanie pojazdem jest niezwykle odpowiedzialne. Wielu marzy o chwili, gdy otrzyma prawo jazdy i będzie mogło samodzielnie kierować samochodem. Zanim to jednak nastąpi należy nie tylko zdać test teoretyczny i praktyczny, należy również być przygotowanym na najróżniejsze ewentualności. Jazda latem znacznie różni się od tej zimą, tak samo jak jazda we mgle, w deszczu, po zmroku, w oślepiającym słońcu czy też w zwykły pogodny dzień.

Otrzymanie prawa jazdy to nie wszystko. Kierowca powinien mieć znacznie większą wiedzę i umieć zachować się w trudnych sytuacjach

Wsiadając za kierownicę, musimy wiedzieć, że mogą nam się przytrafić najróżniejsze sytuacje. Refleks i znajomość przepisów ruchu drogowego to nie wszystko. Co robić jeśli samochód nie chce odpalić, jak wymienić koło lub żarówkę, jak postępować w przypadku kolizji i stłuczki, albo co, gdy hamulce w samochodzie nagle przestaną działać? Takich pytań jest mnóstwo, my skupimy się na tym ostatnim, gdyż to właśnie ono podobno jest jednym z największych strachów wielu kierowców.

Co zrobić, gdy hamulce w samochodzie odmówią posłuszeństwa?

Gdy zorientujesz się, że nie działają hamulce jak najszybciej zdejmij nogę z gazu . Nie powinieneś się rozpędzać.





. Nie powinieneś się rozpędzać. Szybko i mocno pompuj pedał hamulca . Wiele nowych aut posiada system ABS, jeśli twój też, wciśnij pedał hamulca najmocniej jak się da i cały czas trzymaj.





. Wiele nowych aut posiada system ABS, jeśli twój też, wciśnij pedał hamulca najmocniej jak się da i cały czas trzymaj. Zrzuć bieg na jak najniższy. Jeśli nie posiadasz manualnej skrzyni biegów, przełącz na bieg oznaczony cyframi lub na pozycję L.





Jeśli twój samochód posiada klasyczny hamulec (nie przycisk), zacznij go delikatnie zaciągać. Nacisk powinien być płynny i równomierny.





Dobrym pomysłem jest wjechanie w bariery ochronne postawione na drodze. Auto prawdopodobnie ulegnie zbiciu lub porysowaniu, ale najważniejsze, że uda ci się wytracić prędkość.





Jeśli nie masz na drodze barier, ale nie jedziesz już z bardzo dużą prędkością, znajdź otwartą przestrzeń. Zjechanie na trawnik, pole, piasek itp., pozwoli ci wytracić prędkość i skutecznie zatrzymać auto.

Znajomość powyższej instrukcji powinna pozwolić nam uwolnić się od stresu. Takie sytuacje zdarzają się na szczęście naprawdę rzadko, ale mimo wszystko, powinniśmy wiedzieć co konkretnie robić. Oczywiście, może się tak zdarzyć, że nasz samochód ulegnie uszkodzeniu, jednak w obliczu zagrożenia wywołanego przez niesprawne hamulce, lepiej uszkodzić samochód niż stracić życie.