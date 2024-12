Zimą koniecznie musisz mieć go w aucie. Kosztuje 12 zł, a bez niego jazda jest niemożliwa

Jeśli jeszcze nie masz zimowego płynu do spryskiwaczy, to koniecznie obejrzyj poniższe oferty, które teraz są najbardziej atrakcyjne. Koniecznie wymień swój letni płyn, na taki, który jest odporny na minusowe i niskie temperatury. To ułatwi ci jazdę oraz ochroni twoje auto przed uszkodzeniami.

Bardzo tani płyn do spryskiwaczy na zimę znajdziesz na Ceneo. Kosztuje jedynie 12 zł

Jeśli jeszcze nie masz zimowe płynu do spryskiwaczy, to zajrzyj na Ceneo, bo jest tam w świetnej cenie. Kosztuje jedynie 12 zł za 5 litrów. Produkt ma piękny zapach i wytrzyma do temperatury minus 22 stopnie Celcjusza. Skutecznie czyści szyby samochodowe z osadów drogowych, brudu oraz zaschniętych owadów, a przy tym ochroni twoje auto.

płyn zimowy screen z ceneo

Równie dobry płyn na zimę znajdziesz na stronie Erli. Kosztuje 12 zł, a starczy na bardzo długo

Płyn do spryskiwaczy odporny na minusowe temperatury znajdziesz też na Erli. Ten produkt również kosztuje 12 zł za 5 litrów i starczy ci na bardzo długo, ponieważ jest bardzo wydajny. Nie tylko nabłyszczy szybę, ale również doskonale domyje każde zanieczyszczenie czy zaschnięty śnieg. Płyn ma ładny zapach i wytrzyma do minus 22 stopni.

zimowy płyn screen z erli

Płyn w nieco wyższej cenie znajdziesz też na promocji w Carreffour. Warto już go mieć

W Carreffour znajdziesz płyn do spryskiwaczy na zimę w nieco wyższej cenie, jednak jego jakość jest naprawdę dobra. Produkt jest bardzo wydajny i starcza ci na kilka miesięcy. W opakowaniu mieści się 4 litry płynu. Zapach jest bardzo przyjemny, a formuła pomoże ci się pozbyć z szyby wszelkich zabrudzeń, a na dodatek ochroni ją przed zamarzaniem.