Jesteś trzeźwy, ale nie godzisz się na badanie alkomatem. Szybko możesz pożałować

Jeżeli funkcjonariusz policji ma podejrzenia, że kierowca danego pojazdu prowadził auto pod wpływem alkoholu, ma prawo przeprowadzić badanie przy użyciu alkomatu. Jeśli nie jest pewien, kto rzeczywiście prowadził pojazd, badaniu mogą zostać poddani wszystkie osoby znajdujące się w pojeździe. Wielu zastanawia się jednak, czy kierowca ma prawo odmówić badania alkomatem? A jeśli tak, czy grożą mu z tego powodu jakiekolwiek konsekwencje?

Czy kierowca ma prawo odmówić badania alkomatem?

Okazuje się, że podstawą do odmowy przeprowadzenia badania są przeciwwskazania zdrowotne. Przepisy mówią również o tym, że kierowca może odmówić przeprowadzenia badania alkomatem bez podania powodu, co wtedy? Funkcjonariusz w takiej sytuacji i tak musi przeprowadzić badanie na zawartość alkoholu. Jeżeli kierowca odmawia, wówczas policjant będzie zmuszony przetransportować kierowcę do najbliższego szpitala lub laboratorium. To jednak może zająć trochę czasu.

Policjant musi przeprowadzić badanie na zawartość alkoholu w organizmie. Jeśli nie alkomatem, to w inny sposób

Jeśli na wyniki badań trzeba czekać, (są przypadki, że nawet do 30 dni), wówczas na ten czas prawo jazdy może zostać zabrane. Dotyczy to tych kierowców, którzy odmówią badania alkomatem, bez wyraźnego powodu i bez żadnych przeciwwskazań zdrowotnych. Więc, mimo że przepisy uprawniają do odmowy przeprowadzenia badania alkomatem, w takiej sytuacji funkcjonariusz przeprowadzi takie badanie, ale w inny sposób. Niestety do momentu otrzymania wyników badań, kierowca może stracić uprawnienia do prowadzenia pojazdu, z powodu zatrzymania prawa jazdy.