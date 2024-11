Powinieneś zawsze mieć ją w aucie. Teraz na black week zamiast 20 zł kosztuje 5 zł

Bardzo dobrej jakości lampę warsztatową LED znajdziesz teraz na promocji w Biedronce. Ten gadżet, niezbędny w każdym samochodzie lub warsztacie, kupisz teraz zamiast za 20 zł – za niecałe 5 zł. Przyda się szczególnie zimą, kiedy będziesz chciał sprawdzić coś pod maską, ale nie tylko. Podobne modele kupisz w Action i w Lidlu.

Lampa warsztatowa z Biedronki to idealny gadżet dla kierowców – teraz kupisz ją za 4,99 zł

Dobrej jakości lampę warsztatową znajdziesz teraz na promocji z okazji Black Week w Biedronce. Zamiast płacić 20 zł, kupisz ją za jedyne 4,99 zł. Lampa ma przydatne magnesy, dzięki którym możesz ją przymocować w dowolnym miejscu. Światło jest bardzo jasne, ale nie męczy wzroku. Lampę można ładować za pomocą ładowarki do telefonu. Jest niewielkich rozmiarów, więc zawsze możesz mieć ją przy sobie.

Podobną lampę kupisz w Action za mniej niż 14 zł. Lekka, ale z dużą mocą

Bardzo podobną lampę kupisz również w Action, w naprawdę dobrej cenie. Zapłacisz za nią mniej niż 14 zł. To gadżet idealny nie tylko dla kierowców – bardzo lekki, dzięki czemu możesz zabrać go wszędzie. Lampa ma porządną baterię, która starcza na wiele godzin, a ładuje się przy pomocy ładowarki do telefonu. Dzięki ruchomemu stojakowi możesz ją umieścić w dowolnym miejscu, zamiast trzymać w dłoni.

Akumulatorową lampę znanej marki kupisz w Lidlu. Będzie idealna przy naprawach samochodu

Lampę znanej marki kupisz również w Lidlu w całkiem dobrej cenie. W przeciwieństwie do dwóch poprzednich modeli jest zasilana akumulatorowo, dzięki czemu wytrzyma dłużej od swoich poprzedniczek. Idealnie nadaje się do prac przy samochodzie lub w warsztacie. Ma doskonałe światło, dzięki któremu zobaczysz najmniejszy detal pod maską.