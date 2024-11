Kto może dostać dopłatę do kursu na prawo jazdy? Maksymalne wsparcie to nawet 5280 zł

Z dofinansowania mogą skorzystać osoby znajdujące się w wieku aktywności zawodowej, a więc kobiety do ukończenia 60. roku życia oraz mężczyźni do 65. roku życia. Cała inicjatywa, która nosi nazwę "Aktywny samorząd", realizowana jest przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Głównym celem jest wsparcie osób, które na co dzień muszą borykać się z różnymi trudnościami.

Kto może skorzystać z dofinansowania do prawa jazdy i jaka jest maksymalna kwota?

Cały program to szereg różnych inicjatyw, a wśród nich między innymi możliwość skorzystania z dofinansowania do kursu prawa jazdy. Maksymalna kwota wsparcia wynosi 5280 zł i przedstawia się poniżej:

Koszty kursu i egzaminów kategorii B - 2310 zł.

Koszty kursu i egzaminów innych kategorii - 3850 zł.

Pozostałe koszty związane z kursem poza miejscem zamieszkania - 880 zł (obejmują zakwaterowanie, wyżywienie i dojazd w przypadku osób, które zdobywają uprawnienia poza miejscem zamieszkania).

Koszty usług tłumacza migowego - 550 zł (dla osób z dysfunkcją słuchu wymagających pomocy tłumacza języka migowego).

Program ten obowiązywał cały 2024 rok, ale zdaniem ekspertów, póki co wszystko wskazuje na to, że w 2025 roku nadal będzie on kontynuowany z takimi samymi lub nawet zwiększonymi stawkami dofinansowania.

Jak podaje PFRON wsparcie skierowane jest do osób, które spełnią określone wymagania:

Możesz liczyć na pomoc, jeśli masz problemy w poruszaniu i przemieszczaniu się, a w twoim orzeczeniu o niepełnosprawności jest symbol 05-R. Jeśli dysfunkcja narządu ruchu dotknęła cię z innego powodu niż wskazano w orzeczeniu (inny symbol, niż 05-R), to potrzebne będzie zaświadczenie lekarza specjalisty (...) Możesz także liczyć na pomoc, jeśli masz problemy ze słuchem w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza migowego, a w twoim orzeczeniu o niepełnosprawności jest symbol 03-L.

Jak złożyć wniosek?

Jeżeli spełniasz wymagania, stosowny wniosek możesz złożyć online poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) na stronie sow.pfron.org.pl. Ważne jest również to, aby wnioskodawca posiadał Profil Zaufany na platformie ePUAP.

Z jakich form pomocy mogą skorzystać osoby spełniające warunki?

W ramach programu "Aktywny samorząd" osoby, które spełnią warunki mogą również skorzystać z dofinansowania na:

oprzyrządowanie samochodu,

zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,

serwis wózka inwalidzkiego lub skutera o napędzie elektrycznym.

Program umożliwia również finansowanie: