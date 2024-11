Zima dla kierowców jest bardzo wymagającą porą roku. Odśnieżanie i usuwanie lodu z szyb jest niemalże codziennością. W takich sytuacjach warto stosować nawet najprostsze triki, żeby ułatwić sobie życie. Okazuje się, że przy pierwszych mrozach nawet sposób parkowania ma znaczenie.

Jak najlepiej parkować samochód zimą? O tym pamiętaj

Jeśli nie masz garażu, to parkując swój samochód wieczorem, pamiętaj o kilku ważnych aspektach. Dzięki nim rano unikniesz czasochłonnego skrobania szyb. Jedną z najprostszych zasad jest ustawianie swojego auta przodem do strony wschodniej dlaczego? Otóż, to właśnie tam słońce pojawia się najwcześniej i swoimi promieniami roztopi lód pojawiający się na pojeździe.

Udało mi się natknąć na jeszcze jedną, ciekawą wskazówkę. Przy bardzo niskich temperaturach warto zaparkować samochód blisko ściany lub jakiegoś budynku. Będzie to stanowić dodatkową ochronę przed mroźnym wiatrem i ewentualnym nawiewaniem śniegu.

Przydatne wskazówki dla kierowców na zimę

Poza parkowaniem kierowcy powinni stosować kilka prostych trików, żeby oszczędzić sobie czas i szybko odśnieżyć samochód rano. Ja od dawna stosuję maty na szyby samochodowe. To prawdziwe zbawienie jeśli nie posiada się garażu. Wystarczy na noc rozłożyć taką osłonę na przednią szybę i rano nie trzeba się użerać ze szronem i skrobaniem. Taki gadżet można kupić już za 30 zł i jest on dostępny np. w marketach, takich jak Lidl i Action.

Podczas zimowych nocy należy pamiętać też o podniesieniu wycieraczek. Dzięki temu nie przymarzną one do szyby. Natomiast, jeśli już się to wydarzyło, polecam polanie ich ciepłą wodą. Oczywiście nie wrzątkiem.

Wycieraczki na mrozie (fot. K-FK, Shutterstock)

Udało mi się też znaleźć ciekawy trik na zapobieganie zamarznięciu zamka w drzwiach auta. Wystarczy spryskać go zwykłym olejem kuchennym. Będzie on stanowił barierę dla zimna. W przypadku już zamarzniętego zamka należy delikatnie popchnąć drzwi, żeby przełamać lód. No i rzecz jasna zimą zawsze warto mieć pod ręką jakiś środek do odmrażania szyb. Najbardziej skuteczny będzie specjalistyczny środek, ale równie dobrze sprawdzi się jakiś domowy preparat np. woda z octem.