Prosta czynność, którą powinieneś zrobić po wejściu do auta. Nie tylko w dieslach

Kierowcy w tym temacie mają bardzo podzielone zdanie. Jedni uważają, że przekręcanie kluczyka w stacyjce do połowy przed uruchomieniem silnika nie ma najmniejszego sensu. Inni uważają, że to obowiązek każdego kierowcy przed odpaleniem auta, a jeszcze inni wierzą, ale uważają, że ma to sens jedynie w przypadku samochodów z dieslem, kto ma rację?

Przekręcenie kluczyka do połowy do obowiązek w samochodach z silnikami diesla

W sieci można natknąć się na wiele bezużytecznych trików i porad skierowanych do kierowców. Niektóre jednak mogą mieć sens. Jeśli chodzi o przekręcanie kluczyka do połowy przed uruchomieniem silnika diesla - to rzeczywiście powinien być obowiązek każdego kierowcy. Gdy tak zrobimy, powinniśmy zauważyć na tablicy zegarów pomarańczową kontrolkę ze sprężynką, informuje ona o nagrzewaniu komory spalania przez świecę żarową. Dopóki ona nie zgaśnie nie powinniśmy uruchamiać auta.

Diesel do odpalenia mieszanki paliwowo-powietrznej wymaga dwóch rzeczy. Ciśnienia, które powstaje w wyniku pracy układu wtryskowego i temperatury, którą dostarcza właśnie świeca żarowa. Bez jej odpowiedniego nagrzania, rozruch stanie się dużo trudniejszy lub zimą nawet niemożliwy.

Istotne jest, że przy silnych mrozach, procedurę nagrzewania możemy powtórzyć nawet dwukrotnie.

Czy przekręcanie kluczyka do połowy jest istotne w samochodach z silnikami benzynowymi?

Okazuje się, że poczekanie z uruchomieniem silnika i przekręcenia kluczyka do połowy ma również sens w samochodach z silnikami benzynowymi. Otóż, takie działanie sprawia, że do układu wtryskowego oraz komory spalania zostanie napompowana odpowiednia ilość paliwa. Dzięki temu ma szansę powstać mieszanka paliwowo-powietrzna, która odpali się bez najmniejszych problemów.

Co jeżeli samochód nadal nie chce odpalić?

Jeżeli przekręcamy kluczyk do połowy, nawet kilkukrotnie, a samochód wciąż nie chce odpalić, może to oznaczać, że w układzie paliwowym zamarzła benzyna lub olej napędowy. W takiej sytuacji dopiero po nagrzaniu samochodu i rozmarznięciu napędu, silnik będzie mógł pracować normalnie.