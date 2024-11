Wystarczy chwila nieuwagi, a stracisz z konta pieniądze. Oto przykłady z oponami zimowymi

Zbliża się koniec roku. A jak koniec roku to święta, świąteczne zakupy, remonty, wymiana samochodu - a jak nie wymiana samochodu, to już na pewno opon. Lista wydatków i obowiązków jest całkiem długa, a aktywność i pomysłowość oszustów i złodziei znacznie wzmożona. Jak tym razem działają i na co trzeba uważać? Wyjaśniamy.

Wraz z końcem roku możemy obserwować wzmożone działania oszustów i złodziei

Listopad i grudzień to przedświąteczna gorączka. W ferworze zajęć i zakupów, często wszędzie się spieszymy, bywa, że jesteśmy podatni na sztuczki oszustów. To dotyczy nie tylko ludzi robiących zakupy w tradycyjny sposób, ale również online. Kierowcy także są narażeni. Za przykład, serwis Auto Dziennik podaje prawdziwe historie kupujących oraz sprzedających swoje opony zimowe w sieci. Niestety w obydwu przypadkach nie było szczęśliwego zakończenia, ale te historie mogą stać się teraz przestrogą dla innych.

Klikanie w linki to prosta droga to straty pieniędzy

Jeden z pokrzywdzonych mężczyzn chciał kupić opony zimowe w sieci. 45-latek po znalezieniu ogłoszenia skontaktował się ze sprzedającą. W odpowiedzi dostał link. Zdaniem sprzedającej był on niezbędny, do sfinalizowania transakcji. Po kliknięciu w link, mężczyzna zobaczył stronę, która wyglądała jak przeciętna platforma sprzedażowa. Nic nie wzbudzało jego podejrzeń. Po zalogowaniu się, wybrał BLIK, jako opcję zapłaty. Niestety nie doczekał się ani potwierdzenia zakupu, ani terminu wysyłki. Zorientował się, że został oszukany. Sprawa została zgłoszona na jeden z komisariatów w Lublinie, jednak ostatecznie mężczyzna został bez opon zimowych, a stan jego konta został zmniejszony o 600 złotych.

Tym razem oszuści podawali się za pracowników firmy kurierskiej

Drugi przypadek również był zgłoszony w Lublinie. 39-latek chciał sprzedać opony zimowe. Wycenił je na 1000 złotych. Skontaktowała się z nim pewna kobieta, która zaproponowała, że sama opłaci kuriera, jedyne o co poprosiła to adres mailowy sprzedającego. Sprzedający zgodził się. Niedługo potem na jego mailu pojawiła się etykietą od firmy kurierskiej. Chwilę później zadzwonił jego telefon, w którym kobieta podająca się za pracowniczkę firmy kurierskiej, informując mężczyznę, że jego skrzynka jest zablokowana, co uniemożliwia wpłatę pieniędzy na jego konto.

Następnie kobieta zaproponowała odblokowanie 'skrzynki' i poprosiła mężczyznę o podanie kolejno… numeru jego karty bankomatowej, daty ważności tej samej karty oraz trzycyfrowego numeru CVV znajdującego się na jej odwrocie, co zgłaszający uczynił. Rozmówczyni poinformowała mężczyznę, że za chwilę otrzyma „kod weryfikacyjny", który musi jej podać, co 39-latek też zrobił. Po chwili rozmowa została przerwana i mężczyzna utracił wszelki dostęp do swojego konta bankowego. Stracił blisko 1000 złotych.

To tylko dwa przypadki, które są zaledwie ułamkiem wszystkich oszustw, na jakie nabierają się ludzie w najróżniejszym wieku, z różnych części Polski, z różnym wykształceniem. Wystarczy chwila nieuwagi, zły moment, pośpiech - każdy z nas może znaleźć się na miejscu poszkodowanych, dlatego tak ważne jest uświadamianie.