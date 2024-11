Pierwszy atak zimy trwa. Klasycznie, drogowcy są w szoku, ale ty nie musisz być. Zwłaszcza gdy w twoim samochodzie masz tryb zimowy. Taka opcja pojawia się w pojazdach z automatyczną skrzynią biegów i powinna być stosowana w określonych warunkach. Jakich? Czas się dowiedzieć.

Czym jest tryb zimowy? Do włączenia wystarczy jeden przycisk

Tzw. wintermode powinien być stosowany przy oblodzonej i śliskiej powierzchni. Dokładniej to pomaga on ruszyć z miejsca właśnie w takich warunkach. Zazwyczaj włącza się go za pomocą przycisku, który znajduje się tuż obok skrzyni biegów. Niekiedy jednak uruchamia się automatycznie.

Stosowanie trybu zimowego na drogach suchych może powodować np. większe zużycie paliwa i uszkodzenia poszczególnych części samochodowych. Warto też zaznaczyć, że funkcja ta nie zwalnia kierowcy z zachowania szczególnej ostrożności. Przy prowadzeniu auta w trudnych warunkach nadal trzeba być maksymalnie skupionym i uważnym.

Co warto wiedzieć o trybie zimowym w samochodzie?

Przy zastosowaniu trybu zimowego samochód jest w stanie ruszyć z drugiego, a nawet trzeciego biegu. To rodzi pytanie dotyczące ekonomii jazdy. Tej funkcji nie powinno używać się zbyt często, gdyż prowadzi do większego zużywania energii, a co za tym idzie paliwa. Jednocześnie skrzynia biegów zostaje bardziej obciążona. Dlatego tak ważne jest włączanie wintermode’a tylko w razie konieczności.

Warto zaznaczyć, że tryb zimowy nie jest instalowany w każdym samochodzie z automatyczną skrzynią biegów. Natomiast gdy już jest zamontowany, to zazwyczaj zostaje oznaczony literą "W" lub znaczkiem płatka śniegu. Niekiedy kontrolka przy przycisku zaczyna migać, co oczywiście wskazuje na jakieś problemy. W takiej sytuacji należy udać się do mechanika, gdyż problem z trybem zimowym może prowadzić także do nieprawidłowego działania skrzyni biegów.