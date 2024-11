Prowadzenie samochodu zimą może być bardzo stresujące, a dla niektórych nawet przerażające. Nie ma się co dziwić, warunki na drogach bywają wtedy trudne i ryzyko wypadku od razu wzrasta. Zwłaszcza gdy na powierzchniach pojawia się tzw. czarny lód. Przy takim zjawisku trzeba być niezwykle ostrożnym i skupionym, żeby bezpiecznie dojechać na miejsce. Tylko czym dokładnie jest i dlaczego sprawia tyle problemów?

Co to czarny lód? Jest trudny do zauważenia

Czarny lód to bardzo cienka warstwa lodu, która tworzy się na nawierzchni. Zazwyczaj jest przezroczysta i prześwituje przez nią ciemny kolor np. asfaltu i stąd jej nazwa. Z tego też względu zjawisko to trudno wypatrzeć i łatwo je zignorować. Tymczasem drogi wtedy są bardzo śliskie i chwila nieuwagi może doprowadzić do wpadnięcia samochodu w poślizg.

Czarny lód powstaje też na powierzchni jezior i rzek. Wtedy akweny wyglądają na zamarznięte i ludzie często po nich stąpają. Nietrudno przewidzieć, że takie postępowanie także czasem prowadzi do tragedii. Czarny lód tworzy się, gdy temperatura powietrza oscyluje wokół zera, ale jest nieco wyższa niż temperatura nawierzchni. Powoduje to tworzenie się cieniutkiej, niemal niezauważalnej warstwy lodu.

Czarny lód na drodze (fot. Animaflora PicsStock, Shutterstock)

Jak postępować, gdy na ulicach pojawia się czarny lód?

Jeżeli prowadzisz po drodze, na której występuje czarny lód, przede wszystkim zachowaj spokój. Oczywiście należy także zredukować prędkość, gdyż hamowanie w takich warunkach może okazać się bardzo niebezpieczne. Rzecz jasna najlepszym rozwiązaniem byłoby całkowite unikanie jeżdżenia w takich warunkach pogodowych. Jeśli jednak nie jest możliwe, trzeba koniecznie zachować ostrożność.

Podobnie jest w przypadku pieszych wypraw. Wtedy czarny lód także stwarza zagrożenie. Przy śliskiej nawierzchni wystarczy chwila, żeby coś złamać lub skręcić. Zdecydowanie unikać należy też wchodzenia na jeziora i rzeki, które wyglądają na solidnie zamarznięte. Pewności co do ich bezpieczeństwa nigdy nie ma, a nomen omen, lepiej dmuchać na zimne.