Jakie samochody ludzie trzymają 15 lat i dłużej? Dominuje jedna marka

Portal badawczy iSeeCars postanowił dość nietypowo przyjrzeć się nawykom kierowców. Sprawdził, z jakimi modelami nie chcą się rozstawać przez co najmniej 15 lat od daty pierwszej rejestracji. Analizą objęto ponad 929 tys. samochodów wyprodukowanych w latach 1981 – 2009. Były to pojazdy, które od stycznia do września 2024 r. zostały sprzedane na rynku wtórnym.

Z jakimi modelami samochodów kierowcy nie chcą się rozstawać?

Na blisko 930 tys. pojazdów, a więc potężną grupę badawczą, zespołowi iSeeCars udało się ujawnić tylko 13 modeli, które wytrwały u jednego właściciela więcej niż 15 lat i odsetek takich aut był znaczący. Poniżej pełna lista.

Toyota Highlander Hybrid – 7 proc.

Toyota Camry Hybrid – 6,9 proc.

Toyota Highlander – 6,6 proc.

Toyota Tacoma – 6,4 proc.

Toyota Prius – 6,3 proc.

Honda CR-V – 6,3 proc.

Ford Escape Hybrid – 6,3 proc.

Toyota RAV4 – 6,2 proc.

Lexus IS 350 – 5,8 proc.

Nissan Versa – 5,7 proc.

Toyota Tundra – 5,5 proc.

Honda Ridgeline – 5,5 proc.

Subaru Forester – 5,5 proc.

7 modeli na 13 to Toyoty. Zwycięzcą zestawienia Highlander Hybrid

Powyższa lista jest o tyle zaskakująca, że aż 7 modeli ma logo Toyoty na masce, a w sumie 8 należy do koncernu Toyoty. To oznacza, że kierowcy naprawdę dużym zaufaniem darzą pojazdy tej marki. Dodatkowo 12 na 13 aut pochodzi z Japonii! Tylko jeden samochód ma amerykański rodowód, ale nadal napęd hybrydowy.

Bezapelacyjnym liderem zestawienia jest hybrydowy Highlander. W jego przypadku aż 7 proc. pojazdów znajdowało się w jednym domu dłużej, niż 15 lat. Odsetek jest o tyle wysoki, że średnia dla całej listy wyniosła 3,7 proc. Średnia dla samej Toyoty wyniosła natomiast 5,6 proc. Na drugim miejscu sklasyfikowano Toyotę Camry Hybrid z niemal identycznym rezultatem, jak w przypadku Highlandera. 6,9 proc. kierowców korzystało z tych limuzyn przez co najmniej 15 lat.

Poza Toyotą dobrze poradziła sobie Honda, Ford, Nissan i Subaru

W czołowej piątce rankingu są jeszcze trzy inne Toyoty – trzecie miejsce zajmuje Highlander (6,6 proc.) w wersji bez napędu hybrydowego, na czwartej lokacie jest Tacoma (6,4 proc.), która wygrała zestawienie w kategorii pick-upów, a piąta pozycja przypadła modelowi Prius (6,3 proc.). Wysoko uplasowały się jednak nie tylko Toyoty. Piąta lokata przypadła ex aequo Priusowi, ale także Hondzie CR-V i Fordowi Escape Hybrid. Dziesiąty jest Nissan Versa, a dwunasta ex aequo Honda Ridgeline i Subaru Forester.