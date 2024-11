Nowy projekt polskiej mistrzyni świata i amerykańskiego producenta samochodów

Maja Włoszczowska, Ford i ośrodek afiliowany przy programie ONZ ds. Środowiska. Celem współdziałania tych trzech podmiotów jest ekologiczna podróż po Polsce elektrycznym Fordem Explorerem. Za kierownicą auta zasiądzie oczywiście polska kolarka górska, dwukrotna wicemistrzyni olimpijska, wielokrotna wicemistrzyni i mistrzyni Europy.

Maja Włoszczowska wybrała się w podróż po Polsce elektrycznym Fordem

Maja Włoszczowska w pięcioodcinkowym serialu produkowanym przez Ford Polska i emitowanym na kanale YouTube firmy, pokaże nie tylko ciekawe zakątki kraju. Ona przede wszystkim będzie zapoznawać się z technologiami pozwalającymi pozyskiwać zieloną energię oraz działaniami ograniczającymi marnotrawienie naturalnych zasobów. W skrócie nie zwalnia tempa na sportowej emeryturze.

Ten projekt to odpowiedź na pytania, które są dziś ważne dla każdego z nas: jak chronić środowisko, jak wykorzystywać nowoczesne technologie w sposób zrównoważony i jak każdy może włączyć się w działania na rzecz naszej planety. W pierwszym odcinku nowego serialu zabieram widzów do jednego z najbardziej rozwiniętych rolniczo regionów w Polsce. Odkryjemy, jak gleba podtrzymuje życie na ziemi i jak można pomóc w jej ochronie – powiedziała Maja Włoszczowska.

Do projektu zaproszony został też ośrodek z pieczątką ONZ

Opowiedzieliśmy już o Mai i Fordzie. Co jednak z tym ONZ? Partnerem merytorycznym projektu zostało UNEP/GRID-WARSZAWA. To ośrodek afiliowany przy Programie Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Środowiska. On realizuje w naszym kraju misję ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju. Organizacja działa od 1991 r.

Maja będzie jeździć po Polsce elektrycznym Explorerem

Maja Włoszczowska będzie podróżować po kraju i sprawdzać wiedzę dostarczoną jej przez UNEP. Jakie auto ma do dyspozycji? Oczywiście elektrycznego Forda Explorera. Średniej wielkości SUV nie został wybrany do tego celu przypadkowo. Po pierwsze zadecydował o tym zeroemisyjny napęd. Po drugie fakt, że pojazd ma już pewien rekord na swoim koncie. Lexie Alford również na pokładzie Explorera jako pierwsza na świecie okrążyła kulę ziemską pojazdem elektrycznym. Wyprawa prowadziła przez sześć kontynentów, 27 krajów i odbywała się na dystansie ponad 30 000 km.