Dziś klimatyzacja to podstawowe wyposażenie i udogodnienie w samochodzie, uznawane wręcz za standard. Mimo że wielu kierowcom kojarzy się głównie z latem i trapiącymi wysokimi temperaturami, to jej używanie w sezonie jesienno-zimowym jest równie ważne. Oprócz poprawy komfortu podróży, regularne włączanie klimatyzacji w dłuższej perspektywie może zapobiec awariom i zadba o sprawność układu.

REKLAMA

Zobacz wideo Jak zły jest stan infrastruktury ładowania w Polsce? Rozmawiam z Prezesem Volvo Car Poland - Emilem Dembińskim [MATERIAŁ WYDAWCY MOTO.PL]

Czy używać klimatyzacji w zimę? Może wydawać się zbędne, ale jest w pełni uzasadnione

Korzystanie z klimatyzacji jesienią oraz zimą jest kluczowe nie tylko z uwagi na komfort pasażerów, lecz także dla prawidłowego działania układu oraz nasze bezpieczeństwo podczas jazdy. Nieużywana może skończyć się kosztowną wizytą u mechanika. Oto główne powody, dla których warto, ją włączać.

Chłodny lub ciepły nawiew pomaga osuszać powietrze , co ogranicza problem trapiący wielu kierowców, czyli parowanie szyb. Przydaje się równocześnie do szybkiego pozbycia się wilgoci z szyb. Stała cyrkulacja powietrza zmniejsza ryzyko rozwoju pleśni i grzybów.

, co ogranicza problem trapiący wielu kierowców, czyli parowanie szyb. Przydaje się równocześnie do szybkiego Stała cyrkulacja powietrza zmniejsza ryzyko rozwoju pleśni i grzybów. Regularne jej włączanie chroni również kompresor, najdroższy element układu, który może ulec uszkodzeniu przy długotrwałym braku używania. Koszt regeneracji kompresora wynosi od 200 do 500 złotych w przypadku najtańszych modeli.

Jak ustawić klimatyzację w zimie? Odpowiednie użytkowanie jest ważne

Zawsze należy pamiętać, aby używać klimatyzacji w sposób ostrożny. Lepiej unikać zbyt wysokich obrotów, gdyż nagromadzone, suche powietrze w kabinie może wysuszać śluzówki i skórę, co zwiększa ryzyko przeziębienia, bólu gardła czy problemów z oczami.

klimatyzacja Lazy_Bear/istock.com

Warto więc w sezonie jesienno-zimowym uruchomić ją przynajmniej raz w tygodniu na 15 minut, co pozwoli nasmarować olejem wszystkie elementy układu. Tym samym utrzymasz system w dobrym stanie. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko wycieków oraz awarii. Dodatkowo osuszanie instalacji zapobiega korozji metalowych elementów i rozwojowi pleśni, co w cieplejszych miesiącach chroni nas przed szkodliwym powietrzem.

Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.