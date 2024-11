Polski Związek Przemysłu Oponiarskiego, reprezentujący producentów, udostępnił dane za trzeci kwartał 2024 roku. Wynika z nich, że w Europie sprzedaż opon letnich spadła o 3 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku. Jednocześnie sprzedaż opon zimowych wzrosła o 2 proc., a największy wzrost, bo aż 15 proc., odnotowano w przypadku opon całorocznych. - Wychodząc z niskiej bazy, widzimy wzrosty wolumenów w pierwszych trzech kwartałach 2024 roku. Wyraźna poprawa nastąpiła w segmencie konsumenckim, głównie dzięki oponom całorocznym - zaznaczył Adam McCarthy, sekretarz generalny Europejskiego Związku Producentów Opon i Gumy (ETRMA).

W listopadzie panuje czas wzmożonego ruchu w zakładach wulkanizacyjnych. Zazwyczaj kierowcy wymieniają wtedy opony na zimowe, nierzadko tworząc tym samym niemałe kolejki. Statystyki jednak pokazują, że chętnych jest coraz mniej. Powód? Rosnąca popularność opon całorocznych. Dzięki nowoczesnym mieszankom gumowym stały się one lepszym kompromisem między osiągami latem i zimą. Nic więc dziwnego, że na ich zakup decyduje się coraz więcej osób. Nie tylko ze względu na wygodę, lecz także oszczędności. Nie musimy w końcu kupować dwóch zestawów opon i nie mamy konieczności przeprowadzania sezonowych wymian, co w dłuższej perspektywie może generować spore korzyści finansowe.

Wymiana kół w samochodzie Fot. Małgorzata Kujawka / Agencja Wyborcza.pl

Opony całoroczne dostępne są w różnych przedziałach cenowych. Na rynku dostępne są jednakowo ekonomiczne modele z podstawowymi osiągami (od 149 zł), po opony premium z najlepszymi osiągami (od 249 zł). Pośrodku znajdują się również ogumienie łączące dobrą jakość z ceną (od 199 zł). Ceny zależą również od rozmiaru i technologii producenta.

Opony różnią się od siebie pod względem wielu charakterystycznych elementów. Jest to m.in. bieżnik, mieszanka gumowa, osiągi i oznaczenia. Chcąc rozpoznać i szybko zidentyfikować, z jakim rodzajem ogumienia masz do czynienia zwróć uwagę: