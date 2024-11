Każdy trik, który może ochronić auto przed kradzieżą, jest przydatny i warto go wypróbować. Amerykański The Sun wymienia pięć rzeczy, na które zwraca uwagę każdy złodziejaszek. Dobrze jest je znać i sprawdzić, jak sytuacja wygląda w twoim aucie. Jednym z aspektów jest nawet błąd w parkowaniu.

REKLAMA

Zostawione rzeczy w środku

To chyba najbardziej powszechny błąd, jaki można popełnić. Mowa oczywiście o pozostawieniu drogocennych rzeczy na siedzeniu lub po prostu na widoku w samochodzie. Naraża to na uszczerbek i kradzież nie tylko twoje auto, ale także wszystko, co znajduje się w środku np. telefon lub portfel. Złodziej najczęściej wybije szybę i zabierze, wszystko, co wpadnie mu w ręce.

Nowoczesne zamki

Choć stosowane obecnie bezkluczykowe systemy dostępu są niezwykle wygodne, mogą także stanowić lukę w bezpieczeństwie. Mianowicie złodzieje potrafią wykorzystać urządzenia przechwytujące sygnał z twojego klucza-breloka i samodzielnie otworzyć samochód. Żeby temu zapobiec, warto zaopatrzyć się w specjalne etui, które wszelkie sygnały zablokują. Nie mając takiego gadżetu, upewnij się, że trzymasz swój klucz z daleka od drzwi i okien.

Zobacz także: Takiej jakości muzyki w aucie jeszcze nie doświadczyłem. Wszystko przez zamontowany subwoofer

Brak widocznego systemu ochrony

Wbrew pozorom widoczny z daleka włączony system ochrony w samochodzie potrafi skutecznie odstraszyć włamywaczy. Dobrze jeśli założysz blokadę kierownicy, blokadę kół lub posiadasz migający alarm. Większość złodziei, może poza tymi bardzo zdeterminowanymi uzna, że szkoda zachodu i nie podejmie ryzyka obchodzenia tych zabezpieczeń. Lepiej wtedy poszukać łatwiejszego celu.

Blokada kierownicy (fot. Felipe Sanchez, Shutterstock)

Łatwy dostęp do auta

Przy opuszczaniu auta upewnij się, że nie zostawiasz żadnych łatwych punktów dostępu do swojego auta. Głównie mowa tutaj o uchylonych oknach, co jest popularnym błędem latem. Jeśli samochód ma jakiekolwiek usterki związane z zamkami lub drzwiami, napraw je jak najszybciej. Złodzieje są świetnymi obserwatorami i wyłapią każdą słabą stronę twojego systemu ochrony.

Złodzieje obserwują swoje łupy (fot. Daisy Daisy, Shutterstock)

Odpowiednie parkowanie

Na koniec, skupmy się na miejscu do parkowania. Otóż ma ono znaczenie. Oczywiście włamywacze, żeby dobrać się do auta, potrzebują trochę czasu, dlatego najczęściej działają pod osłoną nocy i wybierają odosobnione i ciemne zaułki. Zatem upewnij się, że parkujesz w ruchliwych i dobrze oświetlonych miejscach, najlepiej na terenie strzeżonym. Warto też zwrócić uwagę na obecność kamer. Monitoring zawsze pomoże w szybkim zidentyfikowaniu potencjalnych złodziei.