Toyota jest kojarzona z Yarisem i Corollą, a do tego hybrydami. Prawda jest jednak taka, że japońska marka nie w przypadku każdego auta chciała być masowa i ekonomiczna. Idealnie udowadnia to model Supra. Ten pojawił się w 1978 r. i stał się spadkobiercą idei legendarnego już modelu 2000GT.

Toyota Supra była piekielnie szybka. Szczególnie w wersji turbo

Supra została do tej pory zaprezentowana w pięciu generacjach. Najbardziej kultowa? Tą zdecydowanie jest czwórka o oznaczeniu wewnętrznym A80. Model być produkowany między grudnie 1992 a sierpniem 2003 r. Coupe z pewnością nie poraża urodą. Kontrowersyjnie wyglądają szeroko otwarte "oczy" i kabina przypominająca niektórymi elementami tą z Cariny E. Mimo wszystko model ma serię innych zalet. Te dotyczą prowadzenia i przede wszystkim palety silnikowej.

Najciekawszą propozycję stanowi oczywiście model napędzany 3-litrowym, ale doładowanym motorem benzynowym. Ten ma 6 cylindrów ustawionych w rzędzie, 24 zawory i tak właściwie to dwie, a nie jedną turbosprężarkę. To daje mu 280 koni mocy i 451 Nm momentu obrotowego. Takie wartości sprawiają, że Supra z przełomu wieków rozpędza się do 100 km/h w zaledwie 5,1 sek. Prędkość maksymalna wynosi 256 km/h.

Rocznicowa Toyota Supra do kupienia w Polsce. Kosztuje prawie pół miliona złotych Fot. Pista Motors / gieldaklasykow.pl

Czemu to Supra A80 została legendą?

Czemu akurat generacja A80 stała się tak legendarna? Decydują o tym dwa powody. Pierwszy jest taki, że model był niezwykle drogi, a przez to stał się rzadki. Na potrzeby USA i rynku brytyjskiego wyprodukowano jedynie niespełna 13 tys. egzemplarzy. Poprzedni model sprzedał się w ilości 10-krotnie większej. Niski popyt był jednym z powodów wycofania coupe z produkcji. Po drugie samochód zdobył popularność dzięki serii filmów "Szybcy i wściekli".

Supra A80 do kupienia w Polsce. Ma 27 lat i kosztuje 500 tys. zł

Teraz jeden z egzemplarzy został wystawiony na sprzedaż w Polsce. I ma naprawdę astronomiczną cenę. Model pochodzi z 1997 r. To czarna targa. Dodatkowo to 15th Anniversary Limited Edition, który może się pochwalić przebiegiem wynoszącym zaledwie 56 000 km. 320-konny, doładowany egzemplarz został wyceniony przez gieldaklasykow.pl na 499 999 zł.

Ciekawostka? Auto ma na konsoli "dołożony" ekran multimedialny. Posiada także kamerę cofania. To pewnie mocno ułatwia eksploatację pojazdu. Model ma też fabrycznie zamontowany np. tempomat. I to w 1997 r.!

Co jeszcze warto wiedzieć o tej konkretnie Suprze A80? Samochód od 2008 r. znajduje się w Polsce. Jako nowy trafił do USA. W latach 2008 – 2014 był w posiadaniu jednego właściciela (pierwszego w kraju). Od 2014 r. do dziś w posiadaniu kolejnego. Przebieg jest udokumentowany, a do tego pojazd corocznie przechodzi serwisy utrzymujące je w gotowości do użytku. Auto nigdy nie miało kolizji. To zatem prawdziwy rodzynek. Jego cena nie powinna dziwić. Prawda jest jednak taka, że dziś za 500 tys. zł można kupić np. fabrycznie nowe BMW M3. Kwotę przełknie zatem wyłącznie naprawdę bogaty kolekcjoner.