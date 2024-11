Czy zmiana wycieraczek na zimę ma znaczenie? Jeśli tego nie wiedziałeś, koniecznie zastosuj

Pióra wycieraczek należy wymieniać co około sześć miesięcy, w zależności od pory roku lub w odpowiedzi na regularne zużycie wynikające z użytkowania i ekspozycji. Upewnienie się, że pióra wycieraczek są w dobrym stanie i dopasowane do warunków pogodowych, poprawi widoczność i pomoże zapewnić bezpieczeństwo na drodze.

Czym są zimowe wycieraczki przedniej szyby?

Zimowe wycieraczki przedniej szyby są wyposażone w pióra, które zostały specjalnie zaprojektowane, aby dobrze działać i wytrzymywać w niskich temperaturach. W przeciwieństwie do wycieraczek letnich, wycieraczki zimowe mają dodatkową warstwę gumy syntetycznej, która pozwala im pozostać elastycznymi i miękkimi nawet przy bardzo niskich temperaturach. Ta zwiększona elastyczność jest ważna, ponieważ zmniejsza prawdopodobieństwo, że pióra staną się sztywne, kruche i pękną, gdy są zimne lub pokryte lodem.

fot. Mateusz Skwarczek / Agencja Wyborcza.pl

Dlaczego warto używać wycieraczek zimowych?

Używanie wycieraczek zimowych jest dobrym pomysłem, jeśli chcesz zachować zdolność widzenia podczas jazdy. Jeśli nadal będziesz używać letnich piór przez cały śnieżny sezon, ulegną one zniszczeniu w wyniku długotrwałej ekspozycji na temperatury poniżej zera. W miarę jak guma piór staje się coraz mniej elastyczna, wzrasta prawdopodobieństwo jej pęknięcia lub całkowitego oderwania się od wycieraczki. A jeśli masz pecha jeździć w opadach śniegu, gdy to się stanie, twoja podróż może zostać zakłócona, jeśli zaśnieżona przednia szyba uniemożliwi zobaczenie drogi przed tobą.

Alerty IMGW. Gołoledź (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Sławomir Kamiński / Agencja Wyborcza.pl

Jak wybrać pióra wycieraczek przedniej szyby?

O ile wybierzesz pióra wycieraczek, które są specjalnie zaprojektowane do użytku zimą, powinny one działać dobrze, niezależnie od marki lub stylu produktu. Jeśli nie masz pewności, jaki typ wycieraczek wybrać, zajrzyj do instrukcji obsługi pojazdu, aby sprawdzić, czy zawiera ona jakieś zalecenia. Jeśli nie, możesz poszukać w Internecie lub zapytać mechanika, aby dowiedzieć się, który styl jest optymalny dla twojego samochodu.