To najczęściej kupowany Lexus w historii marki. Sprzedaż przebiła 4 miliony aut

Lexus RX to samochód, który stworzył segment luksusowych SUV-ów i odważnie wprowadzał do niego wiele nowoczesnych rozwiązań. Wraz z debiutem drugiej generacji auta, producent rozpoczął elektryfikację klasy premium, bowiem model RX 400h był pierwszym hybrydowym SUV-em. Obecnie na światowych rynkach oferowana jest piąta generacja modelu RX.

RX najpopularniejszym modelem oraz hybrydą

Od momentu debiutu w 1998 r. do końca września 2024 roku do klientów na całym świecie trafiło dokładnie 4 023 859 Lexusów RX wszystkich generacji. Wynik ten czyni model najpopularniejszym autem w historii marki. Z wyliczeń japońskiej firmy wynika, że aż 28 proc. pojazdów, które wyjechały z salonów pod marką Lexus, to właśnie modele RX. Co ciekawe, duży SUV jest również najpopularniejszym hybrydowym Lexusem. Do tej pory sprzedano 782 670 RX-ów wyposażonych w zelektryfikowany napęd, z czego 24 970 egzemplarzy to dostępna od dwóch lat hybryda plug-in.

Wszystkie generacje Lexusa RX Fot. Lexus

Lexus łącznie sprzedał 14,2 mln samochodów

Jak przedstawiają się statystyki popularności innych modeli? Następny w kolejności pod względem popularności jest Lexus ES (3,3 mln. egz.), a podium zamyka Lexus NX (1,5 mln. egz.). Czwarta pozycja należy do Lexusa IS (1,3 mln. egz.). Jeśli chodzi o łączną sprzedaż wszystkich modeli marki Lexus, która została wprowadzona na rynek motoryzacyjny w 1989 roku, od początku działalności do klientów na świecie trafiło ponad 14,2 mln. samochodów.

Lexus RX w Polsce

W Polsce Lexus sprzedał do tej pory 13 036 egzemplarzy modelu RX, z czego 67 proc. aut to wersje z napędem zelektryfikowanym. Wraz z piątą generacją modelu klienci zyskali wybór aż trzech układów hybrydowych – RX 350h to klasyczna hybryda, RX 450h+ to pierwsza w tym modelu hybryda plug-in, a RX 500h to mocna hybryda łącząca turbodoładowany silnik 2,4 l z sześciobiegową skrzynią automatyczną i napędem DIRECT4. W materiale wykorzystano zdjęcia producenta.