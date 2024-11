Zdaniem wielu internautów, to jedyny kolor, w jakim kupują swoje samochody. Co więcej, wielu uważa, że jego popularność wzrosła, ponieważ to kolor "gangsterski" - dodaje tajemniczości, wzbudza respekt na drodze i podkreśla autorytet kierowcy. Czego chcieć więcej?

3 Potashev Aleksandr, shutterstock.com Otwórz galerię Na Gazeta.pl