Polska fabryka silników samochodowych już zlikwidowana. Linia produkcyjna jedzie za ocean

W styczniu informowaliśmy o tym, że koncern Stellantis podjął decyzję o likwidacji w 2024 r. jednej ze swoich polskich fabryk. FCA Powertrain w Bielsku-Białej zniknie z mapy. 800 pracowników zostanie zwolnionych lub otrzyma możliwość przeniesienia się do innych zakładów produkcyjnych w Polsce.

Stellantis wysłał maszyny z Bielska-Białej do Brazylii

Proces likwidacji zakładu trwał 10 miesięcy. Właśnie zakończyły się zwolnienia grupowe, które mogły kosztować firmę nawet 70 mln zł. Aktualnie na miejscach pracy pozostały tylko te osoby, które były zatrudnione w biurach fabryki. Co się dalej stanie z majątkiem FCA Powertrain w Bielsku-Białej? Do informacji w tej sprawie dotarł portal Bielskobiała.pl. I doniesienia brzmią naprawdę ciekawie.

Część maszyn produkcyjnych z zakładu w Bielsku została wysłana drogą morską do fabryki Stellantis w Betim w Brazylii. To umożliwi koncernowi zwiększenie mocy produkcyjnych jednostek napędowych w Ameryce Południowej. A warto dodać, że jest to jeden z największych zakładów koncernu. Już dziś dysponuje mocami produkcyjnymi na poziomie 850 tys. sztuk silników rocznie.

Kto kupił likwidowany zakład FCA Powertrain w Bielsku-Białej?

Stellantis jest jednak zainteresowany również sprzedażą hal i gruntów. Jak donosi Bielskobiała.pl, pojawił się pierwszy podmiot, który jest zainteresowany zakupem nieruchomości. Początkowo była to Polska Grupa Zbrojeniowa. Ta ostatecznie odstąpiła od transakcji. Do sprzedaży mimo wszystko doszło. Nowym właścicielem hal produkcyjnych FCA miała się stać firma DL Invest Group z Katowic. Ponoć podmiot zajmujący się branżą nieruchomości zapłacił za były zakład produkujący silniki kwotę na poziomie 25 mln euro. To daje jakieś 108 mln zł, czyli więcej, niż kosztowały odprawy załogi.

DL Invest Group to potężny inwestor. Jak informuje portal Bielskobiała.pl, "katowicka spółka od kilkunastu lat działa w obszarze nieruchomości komercyjnych. Jej aktywa liczone są w miliardach, a przychody w setkach milionów złotych. Firma posiada m.in. centra logistyczne w wielu miastach Polski, w tym w Bielsku-Białej i w Czechowicach-Dziedzicach, a na Śląsku ma obiekty handlowe." Można zatem podejrzewać, że w Bielsku-Białej powstanie kolejne centrum logistyczne operatora.