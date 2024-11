Nieumiejętność segregowania niektórych odpadów może mieć poważne konsekwencje. Baterie i akumulatory, które trafią do nieodpowiedniego kosza na śmieci, mogą zwiększyć ryzyko pożaru na linii sortowniczej czy składowisku. Co więcej, stanowią również potencjalne zagrożenie dla wód i gleb, które mogą ulec skażeniu.

Gdzie można oddać zużyty akumulator samochodowy? Ma negatywny wpływ na środowisko

Co roku trzeba zagospodarować miliony zużytych akumulatorów. Na szczęście odpowiednio zutylizowane mogą zostać ponownie wykorzystane oraz zabezpieczone. Warto pamiętać, że jest to odpad jednoznacznie niebezpieczny. W jego składzie znajdziemy m.in. ołów, żrący elektrolit oraz w mniejszej ilości, niemniej bardzo niebezpieczne, rtęć i kadm.

Pod żadnym pozorem nie wolno więc wyrzucać zużytych akumulatorów do kosza ani porzucać w lesie. Pozostawiona bateria może stanowić zagrożenie dla zdrowia, np. przez wyciek kwasu siarkowego oraz przyczynić się do zniszczenia środowiska i zagrożenia życia organizmów.

Akumulator samochodowy Tomasz Okurowski

Gdzie oddaje się zużyte akumulatory? Mamy wybór pomiędzy kilkoma miejscami

Zużytego akumulatora nie należy wyrzucać ani do pojemników na odpady zmieszane (czarny), ani do worków na odpady z tworzyw sztucznych i metali (żółty). Liczba miejsc, które przyjmują stare akumulatory to: