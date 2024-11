Złodzieje wraz z rozwojem technologii wykorzystują coraz to nowsze i bardziej zaawansowane techniki, jak sposób na walizkę, polegający na przechwytywaniu sygnałów z pilota. Niektórzy jednak wciąż bazują na starych i wyrafinowanych metodach kradzieży samochodów. Jedna z nich wykorzystuje lawetę.

Metoda "na lawetę". Jak wygląda kradzież samochodu?

Złodzieje wciąż posuwają się do wyjątkowo bezczelnych i perfidnych sposobów kradzieży samochodu. Aby przejąć cudzą własność, wykorzystują do tego lawetę. Wszystko zazwyczaj dobywa się odbywa się na ulicach dużych miast, gdzie widok pojazdu, który jest wciągany przez dwie osoby w odblaskowych kamizelkach nie budzi większych podejrzeń wśród przejeżdżających i przechodniów. Złodzieje robią to w tzw. białych rękawiczkach, tworząc przy okazji niemałe zamieszanie z błyskającymi sygnałami świetlnymi. Co więcej, nie muszą kłopotać się z otwieraniem i uruchamianiem silnika samochodu.

Jak zabezpieczyć się przed kradzieżą samochodu? Bardzo trudno obronić się przed takim procederem

Właściciele bardziej chodliwych samochodów wcale nie muszą całkowicie zrezygnować z parkowania w miejscach publicznych. Istnieją specjalne urządzenia, które warto zainstalować. Są to m.in. seryjne alarmy, które monitorują położenie i kąt nachylenia auta.

Laweta, zdjęcie ilustracyjne iStock/megaflopp

Jak one działają? Wykorzystują działanie prostych czujników, które odczytują zmiany w jego pozycji. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości włącza się alarm z syreną. Problemem może być jednak łatwość dezaktywacji. Jest to również główna wada standardowych systemów antykradzieżowych, ponieważ złodzieje znają sposoby ich obejścia.

