Nadszedł ten sezon. Dowiedz się, jak prawidłowo jeździć we mgle, aby być bezpiecznym

Poza lodem, mgła to najtrudniejsze warunki pogodowe do jazdy. Podczas jazdy we mgle bardzo trudno jest widzieć. Słaba widoczność utrudnia kierowcom unikanie niebezpiecznych zagrożeń na drogach, co prowadzi do poważnych wypadków. Na szczęście nadal istnieje kilka rzeczy, które można zrobić, aby bezpiecznie wrócić do domu w mglistą noc.

Nigdy nie zatrzymuj się na drodze

Możesz mieć pokusę, aby zjechać na pobocze, jeśli mgła stanie się zbyt silna, ale jest to jedna z najgorszych rzeczy, jakie możesz zrobić. Jeśli mgła prawie uniemożliwia bezpieczne poruszanie się po drogach, inni kierowcy nie zobaczą twojego samochodu na poboczu. To tylko zaproszenie do wypadku. Podczas jazdy we mgle należy poczekać na miejscu odpoczynku lub parkingu, aż mgła ustąpi, jeśli utrudnia ona jazdę.

Nie używaj długich świateł

Pierwszym odruchem może być włączenie długich świateł we mgle, ale to tylko utrudni widoczność. Intensywne światło drogowe odbijające się od wilgoci w powietrzu potęguje mgłę. Zwykłe światła mijania w samochodzie nie powodują tego problemu. Jeśli pojazd jest wyposażony w światła przeciwmgielne, będą one najlepszym wyborem.

Zwiększenie odległości od innych pojazdów

O ile wyprzedzanie jadącego przed nami samochodu nigdy nie jest dobrym pomysłem, to podczas jazdy we mgle stanowi to jeszcze większy problem. To samo dotyczy jazdy za kimś. Nigdy nie wiesz, kiedy pojazd, za którym jedziesz, będzie musiał gwałtownie zahamować. Jedynym sposobem na uniknięcie kolizji w takiej sytuacji jest zwiększenie odległości od poprzedzającego pojazdu.