Jak uniknąć kupna auta po powodzi? Wiemy na co zwrócić uwagę, aby nie dać się oszukać

Ostatnio w Polsce było wiele powodzi, to dobry moment, aby przypomnieć, na co zwrócić uwagę, jeśli zamierzasz kupić używany samochód w ciągu najbliższego roku. Niektóre z tych zalanych samochodów szybko się sprzedadzą, na inne trzeba będzie poczekać dłużej. Ważne jest, aby pamiętać, że często problemy z zalanymi samochodami pojawiają się dopiero później, zwłaszcza problemy z układami elektrycznymi.

Co dzieje się z samochodem podczas powodzi?

Może się to wydawać oczywiste, ale gdy samochód spędza czas pod wodą, dzieje się wiele naprawdę złych rzeczy. Po pierwsze, dywany i siedzenia wchłaniają wodę, która może być bardzo trudna do całkowitego usunięcia. Jeśli samochód nie zostanie w pełni wysuszony, doprowadzi to do rozwoju pleśni. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przypadku zalania samochodu nie odłączono akumulatora, co oznacza, że woda może dostać się do wielu połączeń elektrycznych i modułów wewnątrz samochodu i spowodować zwarcia, co może prowadzić do pozornie niekończącej się parady usterek elektrycznych, których wyśledzenie jest czasochłonne i kosztowne.

Samochód zalany w powodzi Fot. Michał Ryniak / Agencja Wyborcza.pl

Jak nie dać się oszukać i nie kupić zalanego auta?

Pierwszą rzeczą jest uzyskanie numeru identyfikacyjnego pojazdu i skorzystanie z usługi sprawdzania historii samochodu, aby zweryfikować czy to, co mówi sprzedawca jest prawdą. Następnie zalecamy sprawdzenie samochodu przez mechanika. Jeśli w samochodzie jest coś niepokojącego, istnieje duże prawdopodobieństwo, że mechanik to znajdzie. Wreszcie, możesz również znacznie zmniejszyć ryzyko związane z zakupem pojazdu bez tytułu prawnego, dokonując zakupów u renomowanego dealera samochodów.

Jak upoważnić kogoś do sprzedaży samochodu (fot. Nattawit Khomsanit, Shutterstock)

Więcej oznak, że samochód uległ zalaniu

Oprócz sprawdzenia historii pojazdu, należy również zwracać uwagę na pewne charakterystyczne oznaki, że samochód był pod wodą. Należą do nich:

- Zaparowane reflektory lub tylne światła

- Wilgotne dywaniki

- Wilgotny lub pleśniowy zapach

- Plamy z linii wody na panelach drzwi itp.

- Wilgoć w bagażniku, zwłaszcza pod podłogą bagażnika

- Zanieczyszczenia utknęły w otworach pod samochodem lub w elementach pojazdu

- Niedziałające elementy elektryczne.