Kara ponad 90 tys. zł dla kierowców. Wystarczy spóźnić się z jednym świstkiem

Koniec roku to czas, w którym nadzwyczaj często dochodzi do sprzedaży i kupna aut. Po zakupie, nowego właściciela czeka seria obowiązków i wypełniania druczków w urzędach. Nieznajomość prawa i przepisów, nie zwalniają nikogo z odpowiedzialności. Wręcz przeciwnie, ci którzy się zagapią, będą musieli ponieść wysokie kary. W niektórych sytuacjach wyniosą one nawet 93 tysiące złotych.

Kupiłeś auto i co dalej? Warto znać listę obowiązków, inaczej upomni się fiskus

W większości przypadków, gdy kupujemy auto używane, musimy spełnić szereg obowiązków. Jedne z najważniejszych to zarejestrowanie zakupionego auta w wydziale komunikacji oraz wykupienie ubezpieczenia, zanim zakończy się obecne. Wśród zadań nowego właściciela pojazdu znajduje się również złożenie deklaracji PCC, a także opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych.

Podatek PCC obejmuje nie tylko kierowców, ale również osoby, które kupują np. nieruchomość. W chwili podpisania umowy kupna-sprzedaży, strony zostają obciążone podatkiem. Przyjęło się, że to kupujący uiszcza opłatę w urzędzie skarbowym, najbliższym swojego miejsca zamieszkania. Najważniejsze, by pamiętać o tym, że oprócz samej opłaty, obowiązkowo należy złożyć również deklarację.

Jak obliczyć podatek PCC?

Stawka podatku jest stała i wynosi 2 proc., ale warto wiedzieć, że liczona jest od wartości rynkowej. Urzędnik ma prawo uznać, że kwota na umowie za kupno pojazdu została zaniżona, podatnik wówczas może zostać wezwany do urzędu po to, by uregulować należność. W takiej sytuacji musi ponieść również wysokość naliczonych odsetek, ale to nie wszystko. Zostanie również obciążony koszty pracy rzeczoznawcy, który będzie wyceniał ko konkretny przedmiot.

Na złożenie deklaracji PCC-3 i opłacenie podatku wynikającego z zakupu pojazdu mamy dokładnie dwa tygodnie. Spóźnialscy mogą słono zapłacić. Zakres kar jest bardzo szeroki i zależy od minimalnego wynagrodzenia.

Kara za nieopłacenie podatku PCC wynosi od 1/10 do 20-krotności podstawowego wynagrodzenia. Dziś przekłada się to na kwoty od 430 zł do 86 tysięcy złotych. Od 1 stycznia 2025 będzie to już od 467 zł do 93 320 zł!

- tłumaczy serwis Auto Dziennik.

Z powyższego podatku zwolnieni są ci, którzy kupują na fakturę VAT lub VAT marża. Zwolnione są również przedmioty o wartości rynkowej nie przekraczającej 1000 złotych. Osoby niepełnosprawne oraz organizacje użytku publicznego także nie muszą płacić.