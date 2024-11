Bagażnik czysty przez cały rok. Wydasz 20 zł, a będziesz mógł przewozić co tylko zechcesz

Jeśli jeszcze nie masz wielofunkcyjnej maty do bagażnika to koniecznie leć do Action. Kupisz tam świetny gadżet za jedyne 20 zł, a dzięki niemu twój bagażnik będzie czysty, nieważne co będziesz przewoził. Podobne modele znajdziesz też w Kauflandzie oraz na Allegro w niezłych cenach.

Mata do bagażnika uchroni twój samochód przed bałaganem. Wystarczy ją opłukać lub wytrzepać

Bardzo dobrą matę do bagażnika znajdziesz w Action w naprawdę niskiej cenie. Kupisz ją za jedyne 19,99 zł. Mata ma dosyć spore wymiary, które pasują do większości samochodów. Teraz nie musisz martwić się rozlanym jogurtem czy przewożeniem narzędzi lub materiałów budowlanych, z taką matą twój bagażnik zawsze będzie czysty. Wystarczy ją opłukać lub wytrzepać i gotowe.

mata do bagażnika screen z action

Matę do bagażnika znajdziesz też w Allegro. Tutaj cena również jest bardzo atrakcyjna

Bardzo dobrej jakości matę w super cenie znajdziesz też na Allegro. Jest jeszcze tańsza niż model z Action, oraz nieco mniejsza, ale ochroni twój bagażnik i może posłużyć jako podkładka pod problematyczne towary jak na przykład ziemia do kwiatów lub worki z cementem. Matę można wytrzepać lub odkurzyć i będzie jak nowa.

mata do bagażnika screen z allegro

Mata do bagażnika jest też dostępna w Kauflandzie. Duża i bardzo praktyczna

Mata do bagażnika o dosyć sporych wymiarach wykonana z gumy jest dostępna na stronie Kaufland. Kupisz ją nieco drożej niż dwie poprzednie, ale cały czas jest to atrakcyjna cena. Mata świetnie zasłoni materiał bagażnika i ochroni go przed zabrudzeniami. Mata przyda się do przewożenia zakupów lub materiałów budowlanych.