Pasy bezpieczeństwa w samochodzie potrafią szybko się zabrudzić. Wystarczy przez przypadek np. wylać na nie napój. Przez to zbierają one plamy oraz nieprzyjemne zapachy. Na szczęście istnieją proste sposoby na ich umycie. Tutaj postanowiłem im się przyjrzeć.

REKLAMA

Jak wyczyścić pasy bezpieczeństwa? Oto najlepszy sposób

Kiedy soda oczyszczona jest zmieszana z wodą, tworzy mydło, które potrafi pozbyć się przeróżnych plam i przykrych zapachów. To zasada znana niemal każdemu. Taką mieszaninę można zastosować także w samochodzie. Będzie idealna do wyczyszczenia chociażby pasów bezpieczeństwa. Żeby wszystko przebiegło sprawnie, przygotuj coś do zatrzymania pasów w miejscu, szczotkę do szorowania oraz powyższą miksturę.

Na początek należy wysunąć pas na maksymalną długość i użyć zacisków, by go unieruchomić. Następnie trzeba nałożyć przygotowany roztwór wody z sodą i czyścić szczotką. Pamiętaj, by zachować ostrożność i nie uszkodzić materiału. Z kolei na koniec wystarczy przetrzeć pas ręcznikiem i zostawić w zatrzasku na noc, do wyschnięcia i gotowe. Przy trudniejszych zabrudzeniach warto w swojej miksturze zastosować mniej wody, a więcej sody i pozostawić ją na pasie przez ok. 10 minut, zanim zacznie się szorować.

Zobacz także: Jak ogrzać samochód w mgnieniu oka? Wystarczy 34 zł i poczujesz przyjemne ciepło

Soda oczyszczona jest doskonała do sprzątania (fot. aomas, Shutterstock)

Inne sposoby czyszczenia, które można wypróbować

Soda oczyszczona to dość popularny środek, który znajduje się w większości domów. Jeśli nie, można ją kupić w niskiej cenie. Jednak nie tylko ona doskonale usuwa zabrudzenia. W przypadku pasów bezpieczeństwa w samochodzie równie dobrze sprawdzi się też inna mieszanka. Mianowicie mowa o połączeniu ciepłej wody, octu i płynu do naczyń.

Aby otrzymać idealny roztwór, wlej około 120 ml octu do czterech litrów wody i dodaj kilka kropel płynu. W ten sposób uzyskasz doskonały środek do usuwania plam, nie tylko tych w samochodzie. Inne produkty codziennego użytku także mogą przydać się przy porządkach. Przykładowo czarna herbata niweluje brzydkie zapachy, pasta do zębów potrafi domyć reflektory świetlne w aucie, a ocet i kawałek gazety są doskonałe do polerowania okien (również tych w mieszkaniu).