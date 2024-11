Śliska droga to niebezpieczny przeciwnik. Czy wiesz jak prawidłowo hamować na lodzie?

Nie ma nic bardziej przerażającego niż poślizg samochodu na śniegu lub lodzie, po którym trudno jest zapanować nad pojazdem. Kluczem do bezpiecznej jazdy w zimowych warunkach pogodowych jest nauczenie się, jak skutecznie używać hamulców.

REKLAMA

Podstawą podczas zimowych warunków jest płynna jazda

Płynna jazda to najlepszy sposób na bezpieczne poruszanie się po zaśnieżonych i oblodzonych drogach. Oznacza to, że nie należy wykonywać gwałtownych ruchów, takich jak agresywne skręcanie kierownicą lub inne działania, które mogą spowodować utratę przyczepności i kontroli nad pojazdem.

auto zimą canva

Podczas naciskania pedału hamulca należy trzymać piętę na podłodze

Trzymanie pięty na podłodze pozwala używać mięśni stopy do naciskania hamulca, a nie mięśni nogi. Zapewnia to większą kontrolę. Unikaj gwałtownego hamowania. Spowoduje to zablokowanie kół, a samochód prawdopodobnie straci przyczepność i zacznie wpadać w poślizg. Choć jest to trudne w sytuacji awaryjnej, panika to pewny sposób na utratę kontroli nad pojazdem. Ważne jest, aby zachować zimną krew, jeśli musisz hamować na lodzie.

zima na drodze canva

Jeśli poczujesz, że samochód zaczyna wpadać w poślizg, powoli przestań hamować

Po przekroczeniu progu koła mogą się zablokować, a samochód może zacząć wpadać w poślizg. Aby zatrzymać poślizg, należy nieco zmniejszyć nacisk na hamulec, podwijając palce stóp. Gdy poczujesz, że samochód zaczyna zyskiwać przyczepność, możesz płynnie naciskać na hamulec, aż osiągniesz próg. Jeśli twój samochód ma napęd na przednie koła, zwykle wpadnie w przedni poślizg, a nos samochodu odsunie się od kierunku, w którym chcesz jechać. W przypadku pojazdów z napędem na tylne koła, tył samochodu zacznie poślizg jako pierwszy. Jeśli obawiasz się hamowania na lodzie, możesz je przećwiczyć w niektórych szkołach.