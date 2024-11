Fiat 126p, czyli kultowy "Maluch" przez dekady był symbolem polskiej motoryzacji. Często myślimy o nim z nostalgią, przywołując wspomnienia rodzinnych wycieczek i pierwszych samochodowych przygód. Obecnie klasyk ma szansę powrócić, jednak w nowoczesnej odsłonie, która zachowa jego unikalnego ducha. Projektanci stworzyli model, który nie tylko przyciąga wzrok, lecz także wpisuje się w potrzeby współczesnych miast i ich ruchliwych ulic. Czy jednak nowoczesny model "Malucha" faktycznie trafi na drogi?

Fiat 126 Vision. Powrót "malucha" w nowoczesnym stylu?

Czy Fiat 126p powróci na drogi jako auto z napędem elektrycznym? Projekt Vision 126 pochodzi od włoskiego MA-DE Studio. Projektanci stworzyli całkowicie zeroemisyjną wersję legendarnego "malucha". Choć samochód jest na razie tylko pomysłem, powstał w hołdzie dla ikonicznego modelu, który zachowuje oryginalny wygląd i kluczowe detale. Jak się prezentuje?

Klasyczna, kompaktowa sylwetka auta pozostała wierna "Maluchowi", z zachowaniem ściętego tyłu i kwadratowych reflektorów LED. W miejscu dawnego silnika pojawiła się przestrzeń bagażowa, odpowiadająca potrzebom współczesnych miejskich kierowców. Jak podkreśliła Andrea Della Vecchia z MA-DE Studio, Vision 126 to nowa interpretacja kultowych elementów Fiata 126p, odświeżona dla dzisiejszych standardów i oczekiwań użytkowników. Wizualne nawiązania do lat 70. są tu wyraźne, ale Vision 126 to także nowoczesny, ekologiczny pojazd, wpisujący się w czasy, gdy Europa coraz szybciej zmierza w stronę pełnej elektromobilności.

Kiedy nowy Fiat 126p? Na Vision przyjdzie nam jeszcze poczekać

Twórcy nowego Fiata 126p z nadzieją patrzą w przyszłość, licząc, że model Vision 126 trafi na linie produkcyjne. Decyzja leży jednak w rękach Fiata i koncernu Stellantis, który w 2021 roku przejął markę. Od tego czasu wiele się zmieniło – rynek motoryzacyjny otworzył się na powroty dawnych ikon, czego dowodem jest reaktywacja modeli takich jak Renault 5 czy Volkswagen ID.Buzz. Czy Vision 126 miałby szansę podbić serca współczesnych kierowców? Patrząc na sukces reaktywowanych modeli sprzed lat, można sądzić, że mógłby stać się hitem. Auto odpowiada na potrzeby zielonych miast i oczekiwania współczesnych użytkowników. Połączenie retro designu z ekologicznym napędem może przyciągnąć tych, którzy szukają pojazdu z charakterem i chcą wpisać się w nowoczesny styl życia. Czy będą mieli okazję do jego zakupu? Czas pokaże. Jeśli masz ochotę, to zagłosuj w naszej sondzie, która znajduje się poniżej.

