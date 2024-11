Zaskoczenie! Ten SUV znalazł się w rankingu po raz pierwszy. Polacy licznie kupują

Zdaniem wielu to właśnie teraz wraz z końcem roku, jest najlepszy czas na kupno nowego auta. Wyniki przedstawione przez Instytut Samar pokazują, że rzeczywiście tak jest. Okazuje się również, co dla wielu może być zaskoczeniem, że w ciągu ostatnich 10 miesięcy Polacy znacznie częściej kupują nowe samochody. W porównaniu z poprzednim rokiem i analogicznym okresem, jest to wzrost o 14,2 procent.

Nie jest zaskoczeniem, że najpopularniejsze wśród kupowanych samochodów są Toyoty

Dla tych, którzy śledzą branżę motoryzacyjną, nie będzie zaskoczeniem, że po raz kolejny ranking najczęściej rejestrowanych samochodów otwiera nie kto inny, jak Toyota. Corolla wiedzie prym - odnotowano ponad 2 tysiące rejestracji.

Zarówno klienci indywidualni, jak i biznesowi chwalą sobie również model C-HR, dlatego nie dziwi, że zajął on 2. miejsce z 1 872 rejestracjami na koncie. Trzecie i zarazem ostatnie miejsce na podium należy, co za niespodzianka - oczywiście do Toyoty, tym razem z modelem Yaris i liczbą 1400 rejestracji.

Cupra Azteca po raz pierwszy w rankingu Instytutu Samar

Zaskoczeniem w przygotowanym zestawieniu jest samochód, który jeszcze nigdy nie miał tak wysokiej popularności. Chodzi o model Cupra Ateca. Po raz pierwszy odnotowano w Polsce ponad tysiąc rejestracji. Ten miejski SUV dostępny jest już od 139 tysięcy złotych. W ofercie specjalnej dostać można również najmocniejszą odmianę z 300-konnym silnikiem 2.0 TSI i napędem 4×4 (4,9 s do setki) - dostępna już od 210 300 złotych. Ergonomiczne wnętrze, komfortowe siedzenia, lekkość i wysoki komfort jazdy - to tylko niektóre z zalet, jakie wskazują specjaliści.

"Zupełnie różne typy aut, w jednej Cuprze Ateca" - podsumował Jordi Gene, kierowca rozwojowy Cupra.