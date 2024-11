Niemiecki gigant motoryzacyjny może zbankrutować. 110 lat sukcesów

Jaki czas temu pisaliśmy o tragicznej kondycji branży motoryzacyjnej w Europie. W sumie od 2020 r. na Starym Kontynencie pracę straciło 86 tys. osób zatrudnionych w tym segmencie rynku. Powiem więcej, 60 proc. z tej liczby to pracownicy, którzy pracowali w Niemczech. Teraz doniesienia te zdają się potwierdzać. Kolejny gigant zaczyna zwolnienia. Pracę straci 14 tys. osób.

REKLAMA

Zobacz wideo Nastolatkowie potrąceni przez tramwaj. Wystarczyła sekunda nieuwagi

Blisko 47 mld euro sprzedaży i miliardy euro długów

Gigantem, który w Niemczech ma poważne problemy, jest ZF Friedrichshafen AG. To świetnie znany, niemiecki producent części do samochodów. Słynie m.in. z opracowywania mechanizmów przekładniowych, napędów czy podwozi. Firma powstała w 1915 r. A jej założycielem był sam... Ferdinand von Zeppelin. Tak, ten sam od przedziwnych statków powietrznych o konstrukcji szkieletowej.

Firma ma siedzibę w Badenii-Wirtembergii. Dziś jest jednak światowym koncernem. Posiada 162 zakładów produkcyjnych w 31 krajach. Zatrudnia na całym świecie około 168 700 pracowników i w 2023 r. osiągnęła sprzedaż na poziomie 46,6 mld euro. Tak optymistyczne dane nie poprawiają jednak jej realnej kondycji. Kondycji, która dotyczy miliardowych długów.

ZF na początek zamknie jedną fabrykę, a drugiej o połowę zredukuje zatrudnienie

ZF ma dwa wyjścia. Ogłosić upadłość lub walczyć o swoją przyszłość. Władze wybierają opcję nr 2. A to oznacza drastyczny plan cięć. Jednym z jego elementów mają się stać redukcje zatrudnienia. W przypadku Niemiec i już teraz przygotowywane są dwa działania. Mowa o:

likwidacji zakładu w Gelsenkirchen w Nadrenii Północnej-Westfalii.

zwolnieniu 700-850 osób z 1600 obecnie zatrudnionych w zakładzie w Brandenburg an der Havel w Brandenburgii.

Z czego wynikają problemy finansowe niemieckiego giganta?

Motoryzacja idzie w kierunku automatycznych skrzyń biegów. W ich konstruowaniu, produkcji i sprzedaży specjalizuje się ZF. Skąd zatem problemy firmy? Powód jest prosty. Przemysł samochodowy wchodzi w fazę zastoju. A producenci aut stawiają na automaty, ale dwusprzęgłowe. To z kolei rynek, na którym inne firmy okazją się bardziej konkurencyjne od niemieckiego ZF. Działania naprawcze niemieckiego giganta będą oczywiście bardziej długofalowe. Firma mówi m.in. o tym, że do 2028 roku zlikwiduje 14 tys. z 50 tys. stanowisk pracy w Niemczech.

W kontekście tej informacji wybrzmiewa jednak jeszcze jeden fakt. Zwolnienia sprawiają, że blady cień padł na miasto miasta Brandenburg an der Havel. Miasto, które poza przemysłem motoryzacyjnym, nie jest w stanie zaproponować żadnej alternatywy zwalnianym przez ZF pracownikom. To raz. Dwa w Niemczech coraz głośniej mówi się o tym, że podobnych scenariuszy będzie więcej. Winna temu jest unijna polityka eko-motoryzacji. Przejście na napędy elektryczne oznacza deindustrializację Europy. Zwolnienia są zatem nieuniknione. Poszukiwanie oszczędności przez producentów również.