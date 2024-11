Przestępcy mają wiele różnych sposobów na dokonanie kradzieży. W niektórych sytuacjach nawet nie mamy pojęcia, że za chwilę się to stanie. Sprytne plany złodziei są bardzo dobrze przemyślane i niestety w pułapki wpadają nawet najbardziej doświadczeni kierowcy. Mowa na przykład o pozostawieniu pieniędzy za wycieraczką pojazdu. Co to oznacza?

Co oznacza banknot za wycieraczką? Złodzieje już zacierają ręce i liczą, że po niego sięgniesz

Włożenie banknotu (zazwyczaj o wysokim nominale, ale może być fałszywką) za wycieraczkę samochodu jest trikiem, który ma na celu kradzież twojego samochodu. Zazwyczaj dzieje się to gdy kierowca wsiądzie już do pojazdu i uruchomi silnik. Widząc pieniądze, podejmuje decyzję, by wysiąść i je zabrać. W tym czasie przestępcy do niego podbiegną i zanim się zorientuje, wsiądą do środka i odjadą. A jemu zostanie tylko banknot.

Z tego względu, jeśli zauważysz pieniądze za wycieraczką, pod żadnym pozorem nie wysiadaj, by je wziąć. W przeciwnym razie możesz szybko stracić drogocenny pojazd, a odzyskanie go raczej nie będzie proste, a może nawet i niemożliwe. Okazuje się, że banknoty to niejedyne triki złodziei na kradzież samochodu, o których warto wiedzieć. Są też inne. Jakie?

kradzież samochodu/złodziej Maridav / Getty Images/istock.com

Jak kradną nasze auta? Te sposoby są najpopularniejsze

Każdy kierowca powinien znać sposoby kradzieży samochodu, co może pozwolić im uniknąć kradzieży poprzez zachowanie należytej ostrożności.

"Na walizkę". Jeden ze złodziei próbuje przechwycić sygnał kluczyka, na przykład stojąc pod drzwiami naszego mieszkania, a drugi przestępca nim odjeżdża.

Jeden ze złodziei próbuje przechwycić sygnał kluczyka, na przykład stojąc pod drzwiami naszego mieszkania, a drugi przestępca nim odjeżdża. "Na lawetę". Sposób nie dość, że jest widoczny, to jeszcze czasochłonny. Okazuje się jednak, że metoda nie jest rzadka, a przestępcy przebierają się za służby i oferując pomoc, kradną samochód.

Sposób nie dość, że jest widoczny, to jeszcze czasochłonny. Okazuje się jednak, że metoda nie jest rzadka, a przestępcy przebierają się za służby i oferując pomoc, kradną samochód. Kradzież kluczyków. Czasem nie wymaga to od złodziei wielu umiejętności, bo przez naszą nieuwagę mogą łatwo wejść w ich posiadanie i odjechać naszym autem.

